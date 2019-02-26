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(Özel) İtfaiyeciden köpeğe kalp masajı ve suni teneffüs

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 14:08 | Son Güncelleme

Bağcılar’da dün çıkan yangında bir itfaiyeci dumandan etkilenen köpeği hayata döndürmek için dakikalarca uğraştı.

Bağcılar’da dün çıkan yangında bir itfaiyeci dumandan etkilenen köpeği hayata döndürmek için dakikalarca uğraştı. İtfaiyecinin nefes alamayan köpeğe kalp masajı ve suni teneffüs yaptığı o anlar kameralara saniye saniye yansırken, minik köpek tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Bağcılar’da 15 Temmuz Mahallesi 1422 Sokak’taki 4 katlı bir binanın 1’inci katında dün henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çocuk odasında çıkan yangında tek kişilik bir baza yanarken, yangında bir köpek de dumandan etkilendi. Yangın nedeniyle yoğun dumana maruz kalan köpeğe ise ilk müdahaleyi itfaiyeci yaptı. Ekipler, köpeği hemen açık havaya çıkarırken bir itfaiyeci nefes almayan köpeğe kalp masajı yaptı. İtfaiye eri köpeğe dakikalarca kalp masajı yaptı, suni teneffüs uyguladı. Işıkla bir yandan da köpeğin gözlerini kontrol eden itfaiyecinin tüm çabalarına rağmen dumana maruz kalan köpek kurtarılamadı.
Öte yandan, itfaiyecinin nefes alamayan köpeğe kalp masajı ve suni teneffüs yaptığı o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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