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(Özel) İtfaiyenin, araç motorunda mahsur kalan yavru kediyi kurtarma operasyonu kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 09:31 | Son Güncelleme

Pendik’te park halindeki aracının motor kısmında bir yavru kedinin mahsur kaldığını fark eden sürücü durumu itfaiyeye bildirdi.

Pendik’te park halindeki aracının motor kısmında bir yavru kedinin mahsur kaldığını fark eden sürücü durumu itfaiyeye bildirdi. Yavru kedi itfaiyenin uğraşları sonucunda mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Pendik’te yavru bir kedi park halindeki otomobilin motor kısmına girerek burada mahsur kaldı. Aracına bindiğinde kediyi fark eden sürücü, aracını çalıştırmayarak durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru kediyi kurtarmak için çalışmalarda bulundu. Araçta mahsur kalan yavru kedi, itfaiyenin uğraşları sonucunda mahsur kaldığı yerden kurtuldu. Kedinin kurtulmasıyla çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes alırken kedi de koşarak oradan uzaklaştı.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın motor kısmında mahsur kalan kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri uğraş veriyor. Kurtarılan kedi koşarak oradan uzaklaşıyor.

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