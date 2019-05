(Özel) İtfaiyeye kadın eli

"Kadınlar her işi yapabilir"

İtfaiye eri olmanın en büyük hayali olduğunu kaydeden Özdek, "Çocukken en büyük hayalim itfaiye eri olmaktı. Sonunda bu işi yapıyorum. Bunu başardım ve çok mutluyum. Kadın personel olarak itfaiye eri olmak çok güzel bir duygu. Her kadın bu işi yapabilir. Yeter ki istensin. Kadınlar da bu işi yapabilir. Destek gördüğümüz sürece her işin altından kalkarız" diye konuştu.