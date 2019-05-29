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(Özel) İtfaiyeye kadın eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 10:46 | Son Güncelleme

Kırklareli Lüleburgaz İtfaiyesinde itfaiye eri olarak göreve başlayan 21 yaşındaki Dilara Özdek, itfaiyenin sahada çalışan tek kadın personeli oldu.

(Özel) İtfaiyeye kadın eli

Kırklareli Lüleburgaz İtfaiyesinde itfaiye eri olarak göreve başlayan 21 yaşındaki Dilara Özdek, itfaiyenin sahada çalışan tek kadın personeli oldu. Özdek, eğitimlerinin ardından yangınlara müdahale ederek hayat kurtaracak. İtfaiye eri olmanın çocukluk hayali olduğunu söyleyen Özdek, "Kadınlar da bu işi yapabilir. Yeter ki istesinler. İstenilince yapılmayacak iş yok" dedi.
Lüleburgaz İtfaiyesinin geçtiğimiz ay bünyesine kattığı 9 personelden biri olan Dilara Özdek, işlemlerinin tamamlanmasının ardından itfaiyedeki görevine başladı. İlk olarak itfaiyecilik üzerine eğitim alan Özdek, eğitimlerinin tamamlanmasının ardından çalışma arkadaşlarıyla birlikte yangınlara müdahale etmeye hazır olacak.

"Çocukluk hayalimdi"
Özdek, itfaiye eri olmayı çocukluğundan beri istediğini belirterek, "Önce lisede itfaiyecilik bölümü okudum. Ardından üniversitede de itfaiyecilik bölümünde öğrenim gördü. İtfaiye eri olmak benim için çocuk hayaliydi. İnsanların hayatını kurtarmak, hayatlara dokunmak hep istediğim bir şeydi. Şimdi bunu başardığım için çok mutluyum" dedi.

"Kadınlar her işi yapabilir"
İtfaiye eri olmanın en büyük hayali olduğunu kaydeden Özdek, "Çocukken en büyük hayalim itfaiye eri olmaktı. Sonunda bu işi yapıyorum. Bunu başardım ve çok mutluyum. Kadın personel olarak itfaiye eri olmak çok güzel bir duygu. Her kadın bu işi yapabilir. Yeter ki istensin. Kadınlar da bu işi yapabilir. Destek gördüğümüz sürece her işin altından kalkarız" diye konuştu.

(Özel) İtfaiyeye kadın eli

(Özel) İtfaiyeye kadın eli

(Özel) İtfaiyeye kadın eli

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