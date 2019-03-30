HABER

(Özel) İYİ Parti adayının 40 bin liralık Kur’an-ı kerim parasını ödemeden seçmenlere dağıttığı iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2019 09:27 | Son Güncelleme

İYİ Parti Bayramören Belediye Başkan Adayı Kerim Karakoç’un Bursa’da internetten hac malzemeleri satan bir işletmeden 40 bin lira değerinde Kur’an-ı kerim satın alıp seçmenlere dağıttı, ancak parasını ödemediği iddia edildi.İddialara göre, İYİ Parti’nin Çankırı Bayramören Belediye Başkan Adayı Kerim Karakoç, seçim öncesi Bursa’da internet üzerinden satış yapan bir işletmeden Kur’an-ı kerim satın aldı.

İYİ Parti Bayramören Belediye Başkan Adayı Kerim Karakoç’un Bursa’da internetten hac malzemeleri satan bir işletmeden 40 bin lira değerinde Kur’an-ı kerim satın alıp seçmenlere dağıttı, ancak parasını ödemediği iddia edildi.
İddialara göre, İYİ Parti’nin Çankırı Bayramören Belediye Başkan Adayı Kerim Karakoç, seçim öncesi Bursa’da internet üzerinden satış yapan bir işletmeden Kur’an-ı kerim satın aldı. 40 bin TL değerindeki Kur’an-ı kerimleri teslim alan Karakoç ödeme yapmadı.
Kerim Karakoç’tan 10 gündür sağlıklı cevap almadıklarını söyleyen işletmeci Sinan Bilen, “Kendisine ulaşamıyoruz. Telefonunda bizi engellemiş. Farklı numaralardan ulaştığımızda da bizi oyalıyor. Karakoç’a başkan adayı diye güvendik. Bir belediye başkan adayına güvenemeyeceksen kime güveneceğiz? Daha seçilmeden insanları kandıran bir insan, seçildiği zaman ne yapmaz? İYİ Parti Genel Merkezi’ne de durumu bildirdik, ama şu ana kadar bir netice alamadık” diye konuştu.

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Arısoy, Zeytinburnu’nda adım atılmadık sokak bırakmadıArısoy, Zeytinburnu’nda adım atılmadık sokak bırakmadı
"Türkiye büyüdükçe tüm mağdurların umutları artıyor""Türkiye büyüdükçe tüm mağdurların umutları artıyor"

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Hülya Avşar'ın dekolteli paylaşımına beğeni yağdı

Hülya Avşar'ın dekolteli paylaşımına beğeni yağdı

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Diğer Haberler
Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İYİ Parti'de deprem! 150 kişi MHP'ye geçti

İYİ Parti'de deprem! 150 kişi MHP'ye geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.