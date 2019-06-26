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(Özel) İYİ Parti grup başkan vekili trafikte 4 kişinin saldırısına uğradı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 13:44 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Temirtaş, aracına çarpan 4 kişi tarafından feci şekilde darp edildi.Nilüfer’in Konak Mahallesi’nde dün gece arkadaşlarıyla kahvede sohbet eden İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkan Vekili Mehmet Temirtaş, evine dönmek isterken arabasına arkadan tanımadığı bir araç çarptı.Aracından inen Temirtaş, kazada araçlarda bir hasarın oluşmadığını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Temirtaş, aracına çarpan 4 kişi tarafından feci şekilde darp edildi.
Nilüfer’in Konak Mahallesi’nde dün gece arkadaşlarıyla kahvede sohbet eden İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkan Vekili Mehmet Temirtaş, evine dönmek isterken arabasına arkadan tanımadığı bir araç çarptı.
Aracından inen Temirtaş, kazada araçlarda bir hasarın oluşmadığını söyledi. Karşı araçta bulunan 4 kişi, "Nasıl ani fren yapıyorsun" diyerek Temirtaş’a saldırdı. 4 kişinin feci şekilde saldırdığı Temirtaş gözünden ve kafasından yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edilen Temirtaş, saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis ekipleri bölgedeki kameraları izleyerek saldırganları tespit etmeye çalışıyor.
Olayı İHA muhabirine anlatan Mehmet Temirtaş, "Saat gece 00:30 sıralarında evime dönerken arkadan bir araç araba çarptı. Aşağı indim, aracı kontrol ettim. Aracımda kazayla alakalı herhangi bir darbe olmadığını gördüm. Karşı tarafın şoförüne, geçmiş olsun, ikimizde de bir şey yok dedim. "Bana neden o kadar sert fren yapıyorsun" dedi. "Ben o kadar sert fren yapmadım" dedim. Bana yumruk attı. Yanında bulunan 3 kişiye beraber üzerime çullandılar. Beni döverek kendi araçlarına sokmaya çalıştılar. Ben direnerek bağırdım. İnsanlar balkondan çıkmaya başladı. Bu esnada bana saldıranlar olay yerini terk ettiler. Polis teşkilatına çok teşekkür ediyorum. Bizimle çok ilgilendiler. Polis ekipleri saldırganları kısa sürede yakalayacak" dedi.

(Özel) İYİ Parti grup başkan vekili trafikte 4 kişinin saldırısına uğradı

(Özel) İYİ Parti grup başkan vekili trafikte 4 kişinin saldırısına uğradı

(Özel) İYİ Parti grup başkan vekili trafikte 4 kişinin saldırısına uğradı

(Özel) İYİ Parti grup başkan vekili trafikte 4 kişinin saldırısına uğradı

(Özel) İYİ Parti grup başkan vekili trafikte 4 kişinin saldırısına uğradı

(Özel) İYİ Parti grup başkan vekili trafikte 4 kişinin saldırısına uğradı

(Özel) İYİ Parti grup başkan vekili trafikte 4 kişinin saldırısına uğradı

(Özel) İYİ Parti grup başkan vekili trafikte 4 kişinin saldırısına uğradı

(Özel) İYİ Parti grup başkan vekili trafikte 4 kişinin saldırısına uğradı

(Özel) İYİ Parti grup başkan vekili trafikte 4 kişinin saldırısına uğradı

(Özel) İYİ Parti grup başkan vekili trafikte 4 kişinin saldırısına uğradı

(Özel) İYİ Parti grup başkan vekili trafikte 4 kişinin saldırısına uğradı

(Özel) İYİ Parti grup başkan vekili trafikte 4 kişinin saldırısına uğradı

(Özel) İYİ Parti grup başkan vekili trafikte 4 kişinin saldırısına uğradı

(Özel) İYİ Parti grup başkan vekili trafikte 4 kişinin saldırısına uğradı

(Özel) İYİ Parti grup başkan vekili trafikte 4 kişinin saldırısına uğradı

(Özel) İYİ Parti grup başkan vekili trafikte 4 kişinin saldırısına uğradı
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