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(Özel) İYİ Partili Belediye Başkanından skandal sözler

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2019 13:54 | Son Güncelleme

İYİ Partili Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy seçim ofisinde partililere yaptığı konuşmada, kendisine oy vermeyenlerin Müslümanlığından şüphe edeceğini söyledi.İYİ Partili Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy seçimlere 3 gün kala seçim ofisinde partililer ile bir araya geldi.

İYİ Partili Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy seçim ofisinde partililere yaptığı konuşmada, kendisine oy vermeyenlerin Müslümanlığından şüphe edeceğini söyledi.
İYİ Partili Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy seçimlere 3 gün kala seçim ofisinde partililer ile bir araya geldi. Burada partililere seslenen Arısoy, kendisine oy vermeyenlerin günah işleyeceğini ve oy vermeyenlerin Müslümanlığından şüphe duyacağını söyledi.
Gülşehir Belediye Başkanı Vahi Arısoy, “Doğalgaz çekiyorlardı ben oraya vardım. Orada bir tane ev kalmış. Dedim ki arkadaşlar 30 metre mesafe var buradan 30 metre gidin öbür taraftan gerekiyorsa 100 metre keseriz. O arkadaşımız AK Partiliydi. Ve hiç kimse bize parti ayrımı demesin diye onlarında doğalgazını çektik. Ben şunu söylüyorum. Yani bu hizmetlerden faydalanıp da bu şahsa oy vermemek bence günah işlemektir. Benim getirdiğim doğalgazı kullanacaksın, benim otobüsüm ile Nevşehir’e yolculuk yapacaksın. Klimalı araçlar ile hem de ayakta gitmeksizin, müzik dinleyerek gideceksin. Ve arkasından da döneceksin diyeceksin ki evet efendim bu hizmetleri yaptınız ama ben sana oy vermiyorum. İşte o zaman ben bu adamın Müslümanlığından şüphe ederim” dedi.

“AK Parti oyları çalıyor”
Vahdi Arısoy ayrıca, AK Parti’nin oyları çaldığını iddia ederek vatandaşlara sandığa sahip çıkalım çağrısında bulundu. Arısoy, “Arkadaşlar sandığa hakim olacağız. Yaşlılarımızı özürlülerimizi sabah erkenden getirip oylarımızı kullandıralım. Huzur içerisinde evlerine bırakalım. Ama sandık sandık çok önemli. İnanın soruyorum 5 kişi varsa 4 kişisi AK Parti’ye oy vermiyor. Ama sandığa girdiğimiz zaman yüzde 50 oy çıkıyor. Niye çünkü çalıyorlar. Her türlü hileyi yapıyorlar. Aklınıza gelmeyen her şeyi yapıyorlar. Onun için herkes çevresine komşusuna hepimiz sandıklara sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.

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