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(Özel) İYİ Parti’li kadının hakareti ettiği Özoğul, Cumhurbaşkanı ile görüşmesini İHA’ya anlattı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2019 12:43 | Son Güncelleme

İYİ Parti’li olduğu öğrenilen Mine Koraş’ın hakaret ettiği Yusuf Özoğul, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ile yaptıkları görüşmeyi İHA’ya anlattı.

İYİ Parti’li olduğu öğrenilen Mine Koraş’ın hakaret ettiği Yusuf Özoğul, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ile yaptıkları görüşmeyi İHA’ya anlattı. Özoğul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine, "İyi ki varsın, çalışmalarına devam et, öyle ol, öyle devam et Türkiye senin arkanda” dediğini belirtti.
İYİ Parti’li olduğu öğrenilen Mine Koraş, AK Parti broşürleri dağıtan Yusuf Özoğul’a hakaret ederek rencide etmeye çalışmış ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Yusuf Özoğul’u ziyaret ederek kendisine destek verdi. Yusuf Özoğul, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu İhlas Haber Ajansı’na (İHA) anlattı.

“Türkiye senin arkanda”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine destek verdiğini belirten Yusuf Özoğul, "Sayın Cumhurbaşkanımızla öncelikle başsağlığı diledi. Görüşürken bana ‘iyi ki varsın’ dedi. ‘Çalışmalarına devam et, öyle ol, öyle devam et Türkiye senin arkanda’ dedi. Sayın Binali bey geldi o sırada. O da aynı şekilde arkamızda olduklarını söylediler. Bu şekilde de zaten beraber kulise yürüdük oradan da ayrıldık” dedi
Sosyal medyadaki kendisine yapılan olumlu yorumlarla ilgili konuşan Özoğul, "Öncelikle ilk zamanlar bana karşı olduklarını düşünüyordum, lakin birkaç saat içerisinde anladım ki bütün Türkiye bana karşı değil, benim yanımda beraber karşı tarafa meydan okuyorlar. Onun için de mutluluk verici bir durum var ortada. Pendik Çamçaşme Mahallesi teşkilatındayım şu an. Birazdan seçmen taramasına çıkacağız. Reisin de söylediği gibi memleket işi gönül işi biz bu gönül işine başvurmuşuz bir kere. En fazla 15-20 dakika sonra tekrar sahaya çıkacağız" şeklinde konuştu.

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