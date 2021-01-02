HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) İzin kağıdına kaşe basmayan işletme yüzünden ceza yedi

(Özel) İzin kağıdına kaşe basmayan işletme yüzünden ceza yedi

02.01.2021 12:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ta denetime takılan bir kişiye izin belgesinde kaşe olmadığı için ceza yazıldı.

Beşiktaş’ta denetime takılan bir kişiye izin belgesinde kaşe olmadığı için ceza yazıldı. Markette çalıştığını söyleyen vatandaş, “İzin belgem var ama kaşesi yok. Belgelere kaşe basarken beni gözden kaçırmış demek” dedi.
Korona virüsle mücadele kapsamında genelgeyle duyurulan hafta sonu kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Emniyet güçleri de kentin birçok noktasında kurulan denetim noktalarında ticari taksiler, toplu taşıma ve özel araçları durdurarak yolcu ve sürücülerin kimlik ile çalışma belgelerini kontrol etti. Vatandaşların kısıtlamaya uyup uymadığını denetleyen ekipler, izin kağıtlarını büyük bir titizlikle inceledi.

Kaşe basmayı unutan işletme yüzünden ceza yedi
Beşiktaş’ta bulunan bir uygulama noktasında denetim yapan trafik ekipleri, bir toplu taşıma aracını durdurarak içindeki vatandaşların kimlik ve çalışma belgelerini kontrol etti. Denetimde, otobüsteki bir yolcunun çalışma izninin eksik olduğu, işletme tarafından kaşe basılmadığı görüldü. Ekiplerce bu kişiye Hıfzıssıhha Kanunu’nun gereğince işlem yapıldı. Market çalışanı olduğunu söyleyen vatandaş ise, “Markette çalışıyorum. Kağıdımız var ama kaşe basılmamış. Şimdi müdürümü aradım, “Gel, yeniden çıkartıp kaşe basalım” diyor. Orada şarküteri şefliği yapıyorum. Ne söyleyebilirim ki, benlik bir şey yok. İşletme tüm personele dağıtıyor, demek ki bazılarına kaşe basmayı gözünden kaçırmış ve ceza yememe sebep oldu. Daha önceden de polisler bakıyordu ama herhangi bir sıkıntı çıkmıyordu ama son aldığımız evrakta kaşe basmayı unutmuşlar. Ne diyeyim, şimdi gidip yeniden çıkartacağız artık. Yapacak bir şey yok” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKoronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imajKoronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj
Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalarBilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar
28 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!28 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!
1/

En Çok Okunan Haberler

Mutant virüse yakalanan hastalardan biri Balıkesir'de! 2'si Gaziantep'te iddiası

Mutant virüse yakalanan hastalardan biri Balıkesir'de! 2'si Gaziantep'te iddiası

Eşiyle birlikte ortalığı birbirine kattı

Eşiyle birlikte ortalığı birbirine kattı

Lüks arabası pert olmuştu! Yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Lüks arabası pert olmuştu! Yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Kırmızı Oda'ya veda ettiler! Binnur Kaya'dan duygusal veda mesajı

Kırmızı Oda'ya veda ettiler! Binnur Kaya'dan duygusal veda mesajı

Polisin dikkati sayesinde bulundular

Polisin dikkati sayesinde bulundular

Korkunç olay! Apartman garajında 3 ceset bulundu

Korkunç olay! Apartman garajında 3 ceset bulundu

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Bugün marketler açık mı? Yılbaşı yasağında market izni var mı? 2 Ocak 2021 bugün marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

Bugün marketler açık mı?

Skandal! Yaban hayvanlarını internette satıp Türkiye'nin her yerine yolluyorlar

Skandal! İnternette satıp Türkiye'nin her yerine yolluyorlar

THY'den İngiltere açıklaması

THY'den İngiltere açıklaması

Çin'de iki robotun tartıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medya, robotların tartışmasını konuşuyor

Bilim Kurulu Üyesi Tezer'den Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

MSB duyurdu: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.