(Özel) İzmir gevreği sevdalısı köpek Daisy

İzmir Kemeraltı’nda gözlük tamircisi Necati Ertükel’in sevimli köpeği 10 yaşındaki Daisy, çevresinde İzmir gevreği (simit) sevdalısı olmasıyla ünlü. Her gün, bazen tek başına bazen de sahibiyle gevrekçiye giden Daisy, bu özelliği sebebiyle Kemeraltı Çarşı esnafının maskotu oldu.

İzmir Kemeraltı’nda 35 yıllık gözlük tamircisi Necati Ertükel (64), henüz bir aylıkken sahiplendiği köpeği Daisy’e gözü gibi bakıyor. 10 yaşındaki Daisy, sevimliliği nedeniyle çarşı esnafının da göz bebeği. Gün içerisinde sahibinin yanından ayrılarak dükkanlardan çeşitli yiyecekler alan sevimli köpeğin en sevdiği yemek ise İzmir gevreği. Her gün aynı gevrekçiye giderek kendisine gevrek verilmesini bekleyen Daisy, ağzına tutuşturulan yiyecekle tekrar dükkanın yolunu tutuyor. Çarşı esnafının yakından tanıdığı köpek, gevrek sevdası nedeniyle Kemerlatı’nın maskotu olmuş durumda.

“Vejetaryen gibi davranıyor”

Daisy ile baba-kız gibi olduklarını belirten iki erkek çocuğu sahibi Ertükel, “35 yıllık gözlük tamircisiyim. Daisy de hep benimle birlikte. Hem sekreterim, hem çırağım, hem de kızım oldu. Her sabah 15 dakika onunla konuşurum, sonra işe başlarız. Dışarı çıkar, gezer. Onu tanıyan çok kişi var. Bu aralar kilo almasının sebebi bu tanıdıklarının çok olması. Gevrekçiye, börekçiye, köfteciye gidip yemek yiyor. Gevreğe ise özel bir sevdası var. Bazen vejetaryen gibi davranıyor. Gevrek olunca akan sular duruyor” dedi.