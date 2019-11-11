HABER

(Özel) İzmit Körfezi, ‘kuş cenneti’ haline geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 11:43 | Son Güncelleme

Kocaeli’de İzmit ilçesinde sulak alan olarak ilan edilen İzmit Körfezi’nin sahil şeridi, binlerce kuşun uğrak noktası oldu.

Kocaeli’de İzmit ilçesinde sulak alan olarak ilan edilen İzmit Körfezi’nin sahil şeridi, binlerce kuşun uğrak noktası oldu. Yıllar önce kirliliğinden şikayet edilen sahildeki kuşları gören vatandaşlar ise o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştiriyor.
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2006 tarihinde İzmit Körfezi’nde sulak alan olarak ilan edilen ‘İzmit Körfezi Kuş Cenneti’ binlerce kuş türü ile doldu. İzmit ilçesinde İzmit Körfezi kıyısında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 24 saat boyunca gözetim altında tutulan sulak alan kış mevsiminin yaklaşması ile göç eden su kuşlarına ev sahipliği yapıyor. Yeşilbaş ördek, turna, sakarmeke, elmabaş patka, boz ördek, kaşık gaga, suna ve balıkçıl, flamingo gibi birçok su kuşu bölgeye akın etti. Sahili kaplayan kuşlar, renkli görüntülerin de oluşmasına sahne oldu. Denizin üstünü kaplayan kuşlar vatandaşların da ilgi odağı oldu. Denizde bulunan binlerce kuşu gören vatandaşlar ise fotoğraf çekip öz çekim yaparak manzarayı ölümsüzleştiriyor.

“Körfezde dolaşırken bu hayvanları keyifle izliyorum”
Bir zamanlar kirliliği sebebi ile rengi değişen İzmit Körfezi’nde kuşları görmek kendisini mutlu ettiğini söyleyen vatandaşlardan Fatih Birdal, denizlerin korunması için merkezi ve yerel yönetimlere büyük görevler düştüğünü belirterek, “İzmit Körfezimiz son yıllarda flamingolar ve diğer yaban kuşlarının uğrak noktası haline geldi. Bizim için çok hoş bir ortam. Ben bu bölgede spor yapıyorum, bisiklet sürüyorum. Körfezde dolaşırken bu hayvanları keyifle izliyorum. Bunların burada bulunmasından büyük mutluluk duyuyorum. Bunun böyle devam etmesi için hem yerel hem de merkezi yönetimimizin konuya ilgi göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Körfezin daha da temiz olması iççin çaba harcanması gerektiğini düşünüyorum. 1975 yılından sonra burada çok büyük bir kirlilik oluşmaya başladı. Denize girdiğimiz zaman üzerimiz ziftle kaplanırdı. Daha sonra körfezimizde değişiklikler, kokusunda değişiklikler olmaya başladı. Bu artarak devam etti. Bu üzücü bir durum. Burası bir cennet. Cennetimize bu şekilde yaklaşılması bizi üzüyor” dedi.

10 Kasım töreninde skandal! Soruşturma başlatıldı10 Kasım töreninde skandal! Soruşturma başlatıldı
Boğaz'daki teknelere nargile ve sigara denetimiBoğaz'daki teknelere nargile ve sigara denetimi
Lüks rezidansların arasında yetişen sebzeler, dakikalar içinde kebapçının sofrasındaLüks rezidansların arasında yetişen sebzeler, dakikalar içinde kebapçının sofrasında
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeşil pasaportta limit değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeşil pasaportta limit değişti

Devlet Başkanı: Hakkımda yakalama kararı çıkarıldı

Devlet Başkanı: Hakkımda yakalama kararı çıkarıldı

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Almanya'da bir ilk! Türk kökenli siyasetçi seçimi kazandı

Almanya'da bir ilk! Türk kökenli siyasetçi seçimi kazandı

Beyaz'dan yarışmacıya sürpriz! Ünlü ismi telefonla aradı!

Beyaz'dan yarışmacıya sürpriz! Ünlü ismi telefonla aradı!

Ünlü tarihçinin çantasından kadın kolu çıktı!

Ünlü tarihçinin çantasından kadın kolu çıktı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti

Mümtaz Soysal hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: ABD'li bir yabancı terörist savaşçı Türkiye'den sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi

Ağzıyla kullandığı dokunmatik kalemle çektiği videolarla fenomen oldu

Herkes onu konuşuyor! Fenomen oldu

Mardin’de öğrenci servisi tırla çarpıştı: 3’ü ağır 8 yaralı

Mardin’de öğrenci servisi tırla çarpıştı: 3’ü ağır 8 yaralı

Kaçak öğrenci servislerine dikkat... Oda başkanından 'L' uyarısı

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.