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(Özel) JAK ekipleri minik Havva’yı kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 15:16 | Son Güncelleme

Kartal’da çöken bina enkazındaki arama kurtarma çalışmaları için Ankara’dan 35 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.

(Özel) JAK ekipleri minik Havva’yı kurtardı

Kartal’da çöken bina enkazındaki arama kurtarma çalışmaları için Ankara’dan 35 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. 5 yaşındaki Havva Azra Tekgöz enkazdan sağ olarak kurtarıldı.
İstanbul’un Kartal ilçesinde Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak’taki Yeşilyurt Apartmanı dün saat 15.59 sıralarında çöktü. Çökmenin ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerek gece boyunca da devam etti. AFAD, UMKE ve çok sayıda sağlık personelinin yanı sıra olay yerine Ankara’dan 35 kişilik JAK ekibi de sevk edildi. Çalışmalarda şu ana kadar 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 13 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. JAK ekiplerinin olay yerine intikal etmesiyle hızlanan arama faaliyetleri sonucunda 5 yaşındaki Havva Azra Tekgöz adlı küçük kız çocuğu enkazdan 19 saat sonra kurtarıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat 10.45 itibariyle olay yerinde yaptığı son açıklamada Havva isimli bir kız çocuğuyla irtibat sağlandığını açıklamıştı.
Çöken binanın yanındaki 7 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Arama çalışmaları sürüyor.

(Özel) JAK ekipleri minik Havva’yı kurtardı

(Özel) JAK ekipleri minik Havva’yı kurtardı

(Özel) JAK ekipleri minik Havva’yı kurtardı

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