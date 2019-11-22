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(Özel) Jandarma komandolarından nefes kesen tatbikat

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 09:26 | Son Güncelleme

İSTANBUL(İHA) Jandarma komando timlerinin yurt içinde ve yurt dışında terör operasyonlarında kullandığı nano drone ile gerçekleştirdikleri tatbikat nefes kesti.

İSTANBUL(İHA) Jandarma komando timlerinin yurt içinde ve yurt dışında terör operasyonlarında kullandığı nano drone ile gerçekleştirdikleri tatbikat nefes kesti. Tatbikatta metruk bir binaya keşif için ilk önce nano drone gönderilip gözlem yapılıyor sonra komandolar sis bombaları atıp girdiği o anlar gerçeğini aratmadı.
İstanbul il Jandarma Komutanlığı Jandarma komando Alay Komutanlığında gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı. PD-100 kişisel keşif sistemi (Nano dronlar) kullanıldığı tatbikatta Jandarma Komandoları dosta güven düşmana korku verdi. Senaryo gereği teröristlerin bulunduğu bir binaya girecek olan jandarma komandoları ilk önce ormanlık araziden geçiyorlar. Ardından senaryo gereği teröristlerin bulunduğu metruk bina güvenli bir şekilde sarılıyor. Tim komutanı drone operatörünü gözlem yapması için hazırlanmasını söylüyor. Drone operatörü Jandarma komandosu ise metruk binanın çevresinde keşif uçuşu yapıp binanın içerisine gözlem yapmak için drone ile giriyor. Gerekli görüntü ve bilgiler alındıktan sonra komandolar binanın içerisine sis bombası atarak baskın gerçekleştiriyor. Jandarma Komandoları PD-100 kişisel keşif sistemi (Nano dronlar) yurt içinde ve yurt dışında terör operasyonlarında kullanılıyor. Teröristlerin yeri dronelar ile tespit edilip müdahale ediliyor. PD-100 kişisel keşif sisteminde 2 dronu ve beraberindeki sistemini kolaylıkla taşıyabiliyor.

“Yurt içi ve yurt dışı terör operasyonlarında kullanılabilmektedir”
Jandarma Komando Tim Komutanı Teğmen Metehan Oymak, “PD100 kişisel keşif sistemi yaya operatörler için tasarlanmış bir sistemdir. Sistem sahadaki birimlerin farkındalığını arttırmaya uygun olarak tasarlanmıştır. Sistem kullanıcıya ilave ekipman yükü getirmemektedir. Bu sistem iki adet nano insansız hava aracı, baz istasyonu, kontrol aparatı ve diğer ikincil ekipmanlardan oluşmaktadır. İnsansız hava araçları sayesinde görüş açımızda yer almayan nesnelerin, gerçek zamanlı görüntülerine ilave olarak fotoğraf ve videoları da elde edilebilmektedir. İHA’ların yurt içi ve yurt dışı terör operasyonlarında nesnelerin arkasını görebilme, giriş çıkış güzergahlarında takip ve istihbarat toplamada kullanılabilmektedir. Küçük ebatları ve her yerde kullanılabilir olmaları ile İHA’lar son derece emniyetlidir” ifadelerini kullandı.

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