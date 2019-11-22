(Özel) Jandarma komandolarından nefes kesen tatbikat

İSTANBUL(İHA) Jandarma komando timlerinin yurt içinde ve yurt dışında terör operasyonlarında kullandığı nano drone ile gerçekleştirdikleri tatbikat nefes kesti. Tatbikatta metruk bir binaya keşif için ilk önce nano drone gönderilip gözlem yapılıyor sonra komandolar sis bombaları atıp girdiği o anlar gerçeğini aratmadı.

İstanbul il Jandarma Komutanlığı Jandarma komando Alay Komutanlığında gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı. PD-100 kişisel keşif sistemi (Nano dronlar) kullanıldığı tatbikatta Jandarma Komandoları dosta güven düşmana korku verdi. Senaryo gereği teröristlerin bulunduğu bir binaya girecek olan jandarma komandoları ilk önce ormanlık araziden geçiyorlar. Ardından senaryo gereği teröristlerin bulunduğu metruk bina güvenli bir şekilde sarılıyor. Tim komutanı drone operatörünü gözlem yapması için hazırlanmasını söylüyor. Drone operatörü Jandarma komandosu ise metruk binanın çevresinde keşif uçuşu yapıp binanın içerisine gözlem yapmak için drone ile giriyor. Gerekli görüntü ve bilgiler alındıktan sonra komandolar binanın içerisine sis bombası atarak baskın gerçekleştiriyor. Jandarma Komandoları PD-100 kişisel keşif sistemi (Nano dronlar) yurt içinde ve yurt dışında terör operasyonlarında kullanılıyor. Teröristlerin yeri dronelar ile tespit edilip müdahale ediliyor. PD-100 kişisel keşif sisteminde 2 dronu ve beraberindeki sistemini kolaylıkla taşıyabiliyor.