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(Özel) Jandarmadan kaçmaya çalışan zanlı vatandaşların da yardımı ile yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 08:51 | Son Güncelleme

Kayseri’de, jandarma tarafından doktor kontrolüne getirilen zanlı, ekiplerin bir anlık boşluğundan faydalanarak kaçmaya çalıştı.

(Özel) Jandarmadan kaçmaya çalışan zanlı vatandaşların da yardımı ile yakalandı

Kayseri’de, jandarma tarafından doktor kontrolüne getirilen zanlı, ekiplerin bir anlık boşluğundan faydalanarak kaçmaya çalıştı. Zanlı jandarma ekiplerinin havaya 3 el ateş etmesi ve vatandaşların da yardımı ile yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri’de dün saat 17.06 civarında meydana gelen olayda, jandarma ekipleri tarafından Kayseri Devlet Hastanesi’nde bulunan Adli Tıp Doktoruna getirilen zanlı, ekiplerin bir anlık boşluğundan faydalanarak kaçtı. Zanlının peşinden koşan jandarma ekipleri havaya 3 el ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar jandarma ekiplerine yardım ederek zanlıyı Hastana Caddesi üzerinde yakaladı.
Hastaneden yaklaşık 200 metre kadar uzağa kaçan zanlı kelepçelenerek araca bindirildi ve götürüldü.

(Özel) Jandarmadan kaçmaya çalışan zanlı vatandaşların da yardımı ile yakalandı

(Özel) Jandarmadan kaçmaya çalışan zanlı vatandaşların da yardımı ile yakalandı

(Özel) Jandarmadan kaçmaya çalışan zanlı vatandaşların da yardımı ile yakalandı

(Özel) Jandarmadan kaçmaya çalışan zanlı vatandaşların da yardımı ile yakalandı

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