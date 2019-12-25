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(ÖZEL) Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz: 2019 yılını 193 madalya ile kapattık

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 12:10 | Son Güncelleme

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, "Bizim için 2019 altyapıdan başladığımız projelerimiz ve ümitlerimizle birlikte gençlerimizin en başarılı olduğu yıl oldu.

"Gittiğimiz her yerde sporcularımız alkışlanarak izlendi"
"Judoyu sadece madalya alsınlar diye yapmıyoruz"
"Okullarda erken yaşta judo projemiz var"
"2020 olimpiyatlarından büyük bir madalya ile döneceğiz"
Ercan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA, (DHA) - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, "Bizim için 2019 altyapıdan başladığımız projelerimiz ve ümitlerimizle birlikte gençlerimizin en başarılı olduğu yıl oldu. Biz bu yılı 193 madalyayla kapattık. 65 tanesi altın madalya. Uluslararası faaliyetlerde aldığımız madalyalar bizim adımıza gerçekten büyük bir başarı" dedi.
Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2019 yılında kazandıkları başarılar ve 2020 hedefleri konusunda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Huysuz, "2019 yılı bizim için hem hızlı hem de güzel bir şekilde sonuçlandı. En son çocuklarımız dünyanın en iyi judocularının katıldığı grand master'da iki madalya kazandı. Olimpiyat için büyük bir adım atmış oldular. Olimpiyatta madalya alabileceklerini bir kez daha göstermiş oldular" diye konuştu.
"GİTTİĞİMİZ HER YERDE SPORCULARIMIZ ALKIŞLANARAK İZLENDİ"
Altyapı projelerinin önemine vurgu yapan Huysuz, "Bizim için 2019 altyapıdan başladığımız projelerimiz ve ümitlerimizle birlikte gençlerimizin en başarılı olduğu yıl oldu. Sonuçta 2024 ve 2028'in en büyük adayları bu çocuklar. Bu yıl Avrupa şampiyonu oldular takım halinde, EYOF'ta şampiyon oldular, dünya üçüncüsü oldular. Çocukların büyük organizasyonlarda aldıkları altın madalyalar, bizim, Türk judosunun gelmiş olduğu yeri gösterdi. Dünyadaki sıralamamız ilerledi ve aynı zamanda Türk judosu değer görmeye başladı. Gittiğimiz her yerde çocuklarımızı Dünya Federasyonu Başkanı alkışlayarak izledi" dedi.
"JUDOYU SADECE MADALYA ALSINLAR DİYE YAPMIYORUZ"
Başkan Sezer Huysuz amaçlarının spor kültürü oluşturmak olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz bu yılı 193 madalyayla kapattık. 65 tanesi altın madalya. Uluslararası faaliyetlerde aldığımız madalyalar bizim adımıza gerçekten büyük bir başarı. Şu anda hazırlığımız 2020 Tokyo Olimpiyatları için. Hepimizin hedefi tabii ki orası ama biz judoyu sadece madalya alsınlar diye yapmıyoruz. Önemli bir şey ama biz altyapılarda daha çok çocuğa dokunmak, spor kültürünü oluşturmak, daha çok yeteneği ortaya çıkarmak için büyük bir hazırlık, büyük bir çaba içerisindeyiz."
BM'NİN ÇOCUK İSTİSMARI İLE MÜCADELE PROGRAMI KAPSAMINDA EĞİTİMLER
2003 yılında Birleşmiş Milletler'in (BM) çocuk istismarı ile mücadele konusunda anlaşma imzalayan Türkiye, bu dönemden sonra söz konusu sözleşmeyle ilgili antrenörlere herhangi bir eğitim semineri ve sertifika vermemişti. Uluslararası spor federasyonları, ülkelerdeki federasyonlara yazı göndererek bu eğitim seminerlerini ve sertifika programlarını tamamlamalarını istedi. Seminerlere ve programlara katılmayan antrenörlerin 18 yaş altı çocuklara spor eğitimi veremeyeceği bildirildi. Ayrıca, anlaşmaya uymayan federasyonların uluslararası faaliyetlere alınmayacağı açıklandı. Bu gelişme üzerine Türkiye'de bulunan spor federasyonları anlaşmanın gereklerini yerine getirmeye başladı. Türkiye Judo Federasyonu da anlaşmaya uyan federasyonlar arasında yer alırken, Başkan Sezer Huysuz, gerekli eğitim seminerlerini verdiklerini ve sertifika programlarını uyguladıklarını vurguladı. Antrenörlere spor psikolojisi, iletişim, istatistik ve doğru antrenman bilimi dersi verildiğini dile getiren Sezer Huysuz, 462 antrenörün bu eğitimden geçerek sertifika aldığını kaydetti. Başkan Sezer Huysuz, "Biz federasyon olarak iki yıldır takipteyiz, bunların sertifikasını verdik, yaptığınız her yanlış da sizi bağlar diyebiliyoruz. İnsanları, sporcuları doğru yönlendirmek için federasyon olarak bunları yapmaya devam edeceğiz" dedi.
"OKULLARDA ERKEN YAŞTA JUDO PROJEMİZ VAR"
Huysuz, judo eğitimi için daha çok çocuğa ulaşmak adına çalışmalarını devam ettirdiklerini belirterek, "Okullarda erken yaşta judo projemiz var. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Dünya Judo Federasyonu ve bizim aramızda dört protokol halinde düzenlendi. 20 ilde 20 okulda başladık. Yaklaşık 10 bin çocuğa ulaştık. Bunu 81 ile çıkardığımızda ulaşabileceğimiz çocuk sayısı neredeyse 500 bin. Şu anda bizim lisanslı sporcumuz 125 bin; 125 bini biz dört yılda iki-üçe katlarız. Burada amaç sadece judo yapabilmek değil onlara sporu aşılamak" diye konuştu.
"2020 OLİMPİYATLARINDAN BÜYÜK BİR MADALYA İLE DÖNECEĞİZ"
"Bu yıl her katıldığımız faaliyette madalya kazandık" diyen Huysuz, sözlerini şöyle tamamladı:
"Sporcularımızın hedefi zaten 2020. Altı gözüküyor ama biz bunu 8'e çıkarabiliriz, en kötü bütün kötülükleri düşünürsek 5 kotayla katılmamız garanti şu anda. 2020 yılının mayıs ayında 25'ine kadar müsabakalarımız devam ediyor, biz sekiz sporcuyla katılabiliriz. 2020 için erkek takımımız Tiflis'te, kadın takımımız Bulgaristan'da hazırlık kampındalar. Oradan Avusturya'da buluşacaklar, hazırlık kampları var. İsrail'e geçecekler bir hazırlık kampı yapacaklar ve grand prix ile 2020 sezonu başlayacak. Şu anda olimpik kadromuzun 25 Mayıs'a kadarki bütün faaliyet programı yapıldı ve her şeyi ayarlandı. Alınmayan madalya kalmadı, geriye sadece olimpiyat madalyası kaldı. Takımımıza, hocalarımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz. 2020'de büyük bir madalyayla oradan döneceğimizi düşünüyorum."

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