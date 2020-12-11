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(Özel) Kabataş İskelesi’nde organize yankesicilik kamerada

11.12.2020 09:34 | Son Güncelleme:
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Kabataş İskelesi’nde cerrahi maskeli iki şahıs, vapura binmek için turnikeden geçen vatandaşların oluşturduğu kalabalıktan yararlanarak yankesicilik yöntemiyle 4 kişinin cep telefonunu çaldı.

Kabataş İskelesi’nde cerrahi maskeli iki şahıs, vapura binmek için turnikeden geçen vatandaşların oluşturduğu kalabalıktan yararlanarak yankesicilik yöntemiyle 4 kişinin cep telefonunu çaldı. Organize hırsızlık güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 2 Ağustos Pazar günü saat 11.00 sıralarında Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi üzerindeki Kabataş İskelesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kurban Bayramının 3’üncü gününde Adalar’a ve Üsküdar’a gitmek isteyen vatandaşlar iskele önünde beklemeye başladı. Bir süre sonra içeriye giren vatandaşlar turnikeden geçerek gelen vapura binmek istedi. O esnada vatandaşların arasında dolaşan cerrahi maskeli 2 şahıs, arka ceplerine cep telefonlarını koyan vatandaşları gözüne kestirdi. İddiaya göre vapura binecekmiş gibi içeriye giren iki şahıs, kalabalıktan yaralanarak 4 vatandaşın cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldı.

Biri perdeleme yaptı diğeri çaldı
Şahıslardan birinin perdeleme diğerinin ise cep telefonlarını aldığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, cerrahi maskeli iki şahıs iskele önünde vapuru bekleyen vatandaşlara bakıyor. Şahıslar ardından vapurun gelmesiyle içeriye giren vatandaşların peşinden gidiyor. Turnikeye kadar giden şahıslar, kalabalıktan yaralanarak önümdeki kişilerin cep telefonlarını alıyor, ardından iskeleden ayrılıyor.

Polisi iskeledeki yankesicilerin peşinde
Öte yandan telefonlarının çalındığını fark eden 4 mağdur kişi, durumu yetkililere bildirdi. Yetkililerin güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde incelemesi sonucu iki şahsın olayı gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis, yankesici şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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