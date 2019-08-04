(Özel) Kaçak kurbanlıklar besicileri vurdu

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala besiciler hayvan pazarlarına usulsüz getirilen büyük ve küçükbaş hayvanlarının, kendi satışlarını düşürdüklerini ifade etti. Yasal yollar ile elde edilen kurbanlıkların daha pahalı gözüktüklerini belirten besiciler, müşterilerin hayvanları alırken kulak küpelerine dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti.

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile Anadolu’dan ve Trakya bölgesinden kurbanlık büyük ve küçükbaş hayvanlar İstanbul’a gelmeye devam ediyor. Besiciler ise yasa dışı yollardan belgelerinde değişim yapılan, küpelerinin başka ölmüş bir hayvana ait olan ve tahlilleri yapılmayan kurbanlıkların satışlarını düşürdüklerini ifade ettiler. Yasal yollar ile usulüne uygun beslenen hayvanlar, kurban pazarına giren kaçak hayvanlardan daha pahalı gözüküyor. Bu nedenle besiciler kurban hayvanlarını satmakta zorlanıyor. Hayvan satıcıları kurbanlık alırken, ucuz olanına değil, belgeleri ve tahlilleri olan hayvanların alınması konusunda uyarıda bulundular.

“Düşük maliyetli hayvan girişi olmuş oluyor”

Edirne’den hayvanlarını satmak için İstanbul Avcılar’da bulunan hayvan satış alanına gelen besici Yusuf Özdemir, “Hayvanlarımızın maliyeti yüzde 30 ila yüzde 40 durumunda arttı. Yer kiralaması, nakliye masrafları ve yem masrafları arttığı için maliyette yükseldi. Yasal olmayan yollardan hayvanın tahlilleri ve gerekli evrakları eksik bir şekilde kurban satış alanına geldiği zaman bizi de etkilemiş oluyor. Daha ucuza mal ediyorlar, dışarıdan getirilen hayvanın pazara çıkmaması gerekiyor ama değişik yöntemler ile pazara sokuyorlar. Kurbanlık hayvanın kimlik bilgileri değiştirilerek pazara sokuluyor. Küpeleri ve evrakları değiştirilerek Pazar alanına sokuluyorsa düşük maliyetli hayvan girişi olmuş oluyor” ifadelerini kullandı.