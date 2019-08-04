HABER

(Özel) Kaçak kurbanlıklar besicileri vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 09:43 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala besiciler hayvan pazarlarına usulsüz getirilen büyük ve küçükbaş hayvanlarının, kendi satışlarını düşürdüklerini ifade etti.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala besiciler hayvan pazarlarına usulsüz getirilen büyük ve küçükbaş hayvanlarının, kendi satışlarını düşürdüklerini ifade etti. Yasal yollar ile elde edilen kurbanlıkların daha pahalı gözüktüklerini belirten besiciler, müşterilerin hayvanları alırken kulak küpelerine dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti.
Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile Anadolu’dan ve Trakya bölgesinden kurbanlık büyük ve küçükbaş hayvanlar İstanbul’a gelmeye devam ediyor. Besiciler ise yasa dışı yollardan belgelerinde değişim yapılan, küpelerinin başka ölmüş bir hayvana ait olan ve tahlilleri yapılmayan kurbanlıkların satışlarını düşürdüklerini ifade ettiler. Yasal yollar ile usulüne uygun beslenen hayvanlar, kurban pazarına giren kaçak hayvanlardan daha pahalı gözüküyor. Bu nedenle besiciler kurban hayvanlarını satmakta zorlanıyor. Hayvan satıcıları kurbanlık alırken, ucuz olanına değil, belgeleri ve tahlilleri olan hayvanların alınması konusunda uyarıda bulundular.

“Düşük maliyetli hayvan girişi olmuş oluyor”
Edirne’den hayvanlarını satmak için İstanbul Avcılar’da bulunan hayvan satış alanına gelen besici Yusuf Özdemir, “Hayvanlarımızın maliyeti yüzde 30 ila yüzde 40 durumunda arttı. Yer kiralaması, nakliye masrafları ve yem masrafları arttığı için maliyette yükseldi. Yasal olmayan yollardan hayvanın tahlilleri ve gerekli evrakları eksik bir şekilde kurban satış alanına geldiği zaman bizi de etkilemiş oluyor. Daha ucuza mal ediyorlar, dışarıdan getirilen hayvanın pazara çıkmaması gerekiyor ama değişik yöntemler ile pazara sokuyorlar. Kurbanlık hayvanın kimlik bilgileri değiştirilerek pazara sokuluyor. Küpeleri ve evrakları değiştirilerek Pazar alanına sokuluyorsa düşük maliyetli hayvan girişi olmuş oluyor” ifadelerini kullandı.

“Bizim de fiyatlarımızı etkileyerek satışlarımızı düşürüyor”
Tokat’tan kurbanlık hayvanlarını satmak için İstanbul’a gelen besici Metin Özdemir, “Bu sene fiyatlar hayvan yeminin ve diğer giderlerinin yüksek olduğu için biraz pahalı. Ben Anadolu’dan getiriyorum hayvanlarımı, getirmeden önce kan tahlillerimiz ve gerekli kontroller daha oradayken ilçe tarım müdürlükleri tarafından yapılıyor. Biz tahlile gitmeyen, küpesiz hayvanlarımızı getiremediğimiz halde burada olan bazı arkadaşların hayvanları tahlil olmamış, küpeleri ve pasaportları olmadan burada yer alıyorlar. Bizim de fiyatlarımızı etkileyerek satışlarımızı düşürüyor. Onlar daha ucuza mal ediyor. Biz hayvanın tahlilleri için para yatırıyoruz. Tırlarımızda gelirken 30 hayvan sığdırabileceğimiz yerde 27 hayvan yerleştiriyoruz. O arkadaş 3 ile 4 bin Türk Lirası daha az maliyet ettiği için bizden daha düşük ücretli satıyor” dedi.

(Özel) Kaçak kurbanlıklar besicileri vurdu

(Özel) Kaçak kurbanlıklar besicileri vurdu

(Özel) Kaçak kurbanlıklar besicileri vurdu

(Özel) Kaçak kurbanlıklar besicileri vurdu

(Özel) Kaçak kurbanlıklar besicileri vurdu

(Özel) Kaçak kurbanlıklar besicileri vurdu

(Özel) Kaçak kurbanlıklar besicileri vurdu

(Özel) Kaçak kurbanlıklar besicileri vurdu

(Özel) Kaçak kurbanlıklar besicileri vurdu

(Özel) Kaçak kurbanlıklar besicileri vurdu

(Özel) Kaçak kurbanlıklar besicileri vurdu

(Özel) Kaçak kurbanlıklar besicileri vurdu

(Özel) Kaçak kurbanlıklar besicileri vurdu

(Özel) Kaçak kurbanlıklar besicileri vurdu

(Özel) Kaçak kurbanlıklar besicileri vurdu

(Özel) Kaçak kurbanlıklar besicileri vurdu

(Özel) Kaçak kurbanlıklar besicileri vurdu

(Özel) Kaçak kurbanlıklar besicileri vurdu

(Özel) Kaçak kurbanlıklar besicileri vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Kurban Bayramı Tatili kaç gün olacak? Bakan bizzat açıkladı!

Kurban Bayramı Tatili kaç gün olacak? Bakan bizzat açıkladı!

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Firma sahibi: Madeni yağ koymakla bu araba yanmaz

Firma sahibi: Madeni yağ koymakla bu araba yanmaz

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'de kaldırama çıkan araç takla attı!

İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Yol trafiğe kapatıldı

Beşiktaş'ta otomobil takla attı, motoru fırladı

Beşiktaş'ta otomobil takla attı, motoru fırladı

İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detaylar ortaya çıktı!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

Bursa'da 18 katlı lüks binada korkutan yangın! Hızla binayı boşalttılar!

18 katlı lüks binada korkutan yangın!

Tur otobüsü küle döndü! Firma sahibi: Madeni yağ koymakla bu araba yanmaz

Firma sahibi: Madeni yağ koymakla bu araba yanmaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.