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(Özel) Kaçan koyun ortalığı birbirine kattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 10:49 | Son Güncelleme

Tokat’ta sahibinin araçtan indirirken elinden kaçırdığı koyun ortalığı birbirine kattı.

Tokat’ta sahibinin araçtan indirirken elinden kaçırdığı koyun ortalığı birbirine kattı. Koyun, vatandaşların yardımı ile bir benzin istasyonunda sıkıştırılarak yakalandı.
Kurban bayramında görmeye alışkın olunan manzaralar Tokat’ta Ramazan öncesinde yaşandı. Sahibinin araçtan indirirken elinden kaçırdığı koyun, Tokat-Sivas karayolu Büyükbeybağı Mahallesi’nde hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Araçların arasında sağa sola koşturan koyunu yakalayamayan yaşlı adama çevredeki vatandaşlar yardımcı oldu. Bir motosiklet sürücüsü koyunun önünü keserek durdurmak istese de başarılı olamadı. Araçların arasından geçerek kaçmaya devam eden koyunu durdurmak isteyen otomobil sürücüsünün manevrası da başarısız oldu. Hızla kaçarak bir benzin istasyonuna giren koyunu burada sıkıştıran 3 vatandaş zor da olsa yakalamayı başardı. Kovalamaca sonunda yakalanan koyun sahibine teslim edildi.
Türkmen Çağrı Bey (71), Ramazan ayında kesmek için bin liraya aldığı koyunun yakalanmasıyla yaşadığı sevinci dile getirerek, “Yakalanması zor oldu, bin lira gitti demiştim, bulundu şükürler olsun” diye konuştu.
Koyunu araçtan indirirken kaçırdığını ifade eden Bey, “İnşallah Ramazan’da kesmek için etlik olarak almıştım. Arabadan inerken kaçırdık, o tarafa bu tarafa koşturdu. Rabbim razı olsun vatandaşlar yardım etti yakaladık” dedi.

(Özel) Kaçan koyun ortalığı birbirine kattı

(Özel) Kaçan koyun ortalığı birbirine kattı

(Özel) Kaçan koyun ortalığı birbirine kattı

(Özel) Kaçan koyun ortalığı birbirine kattı

(Özel) Kaçan koyun ortalığı birbirine kattı

(Özel) Kaçan koyun ortalığı birbirine kattı

(Özel) Kaçan koyun ortalığı birbirine kattı

(Özel) Kaçan koyun ortalığı birbirine kattı

(Özel) Kaçan koyun ortalığı birbirine kattı

(Özel) Kaçan koyun ortalığı birbirine kattı

(Özel) Kaçan koyun ortalığı birbirine kattı

(Özel) Kaçan koyun ortalığı birbirine kattı

(Özel) Kaçan koyun ortalığı birbirine kattı
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