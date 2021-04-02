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  4. (Özel) Kadıköy’de kontrolden çıkan lüks otomobil faciaya davetiye çıkardı: 3 yaralı

(Özel) Kadıköy’de kontrolden çıkan lüks otomobil faciaya davetiye çıkardı: 3 yaralı

02.04.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy’de lüks otomobil hızla seyir ettiği esnada kontrolden çıkarak önce bir otomobile ardından yol kenarındaki ağaca çarptı.

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Kadıköy’de lüks otomobil hızla seyir ettiği esnada kontrolden çıkarak önce bir otomobile ardından yol kenarındaki ağaca çarptı. İki otomobilin de büyük hasara uğradığı kazada ağaç da kırılarak yola savruldu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 21.15 sıralarında Kadıköy Cemiz Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 DOY 460 plakalı Mercedes marka otomobiliyle iddiaya göre yolda hızla seyreden Rafet Canbaşar, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda ilerleyen Alper Pekiçten yönetimindeki Seat marka otomobile çarptı. Hızını alamayan lüks araç çarpmanın ardından savrularak yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi. Kazada iki otomobil de adeta hurdaya dönerken aracın çarptığı ağaç kırılarak yola savruldu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 3 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otomobillerden yola dökülen yağı belediye ekipleri üzerine kum atarak temizledi. Adeta hurdaya dönen otomobiller de çekicilere alınarak olay yerinden kaldırıldı.
Kazaya tanık olan Zafer Yılmaz, “Beyaz arabaya vurmuş. Vurunca havalanıp ağaca vuruyor. Lastiği kopuyor. İki ambulans geldi tam bilemiyorum” dedi.

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