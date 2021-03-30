(Özel)- Kadıköy’de, kredi çekerek aldığı lüks motosiklet saniyeler içerisinde çalındı

Kadıköy’de henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli şahıs, Raif Gülsoy isimli vatandaşın kredi çekerek aldığı lüks motosikleti park halinde olduğu apartman bahçesinden çalarak, kayıplara karıştı. Yaşanan o analar güvenlik kamerasına yansırken, motosiklet sahibi Raif Gülsoy, “Motosikleti almak için kredi çekmiştim. Hala da borcu ödemeye devam ediyorum. Benim canım yandı, başkalarının canı yanmasın” dedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir şahıs, Raif Gülsoy isimli vatandaşın kredi çekerek aldığı lüks motosikletini dakikalarca takip etti. Gülsoy’un evinin önüne gelerek motosikletini park ettiğini gören şüpheli şahıs, çevreyi kontrol ettikten sonra motosikletin park halinde olduğu apartman bahçesine girdi. Lüks motosikleti saniyeler içerisinde çalıştıran şüpheli, çaldığı motosikletin üzerine binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, apartmanın yan bahçesine gelerek etrafı kontrol eden şüphelinin, kimsenin olmadığını görünce bahçe içerisinde park halinde olan motosikleti çalıştırıp, hızla uzaklaştığı görülüyor.