(ÖZEL) Kadıköy’de sosyal mesafe kuralını hatırlatan müşteriye “seni süzgece çeviririm” diyerek bıçakla tehdit etti

Kadıköy’de kısıtlama günü markette alışveriş yapan bir kişiye sosyal mesafe kuralına dikkat edelim diye uyardığı kişi tarafından bıçak çekildi. Kendisini uyardığı için sinirlen maganda bıçağını savurarak “seni burada süzgece çeviririm” diye tehdit de bulundu.

Olay, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazar günü saat 12.00 sıralarında Kadıköy’de bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hamdi Keskik alışveriş için markette gitti. Alışverişini tamamlayan Keskik ödeme yapmak için kasaya doğru yönelerek sıraya girdi. O esnada kasa sırasında bekleyen bir kişiye ilerlemesini belirterek, sosyal mesafe kuralı konusunda uyarıda bulundu. Mesafe kuralına uyalım dendiği için deliye dönen şahıs küfürler ederek Keskik’e hakarette bulundu. Bununla da kalmayan şahıs cebinden çıkarmış olduğu bıçağı Keskik’e doğru çekti. Öfkeden gözü dönen kişi daha sonrasında bağırarak “ benim canımı sıkma seni süzgeçe çeviririm” diyerek tehditler yağdırdı. Öfkeden gözü dönen adamı ise marketteki diğer vatandaşlar susturmaya çalıştı. Markette alışveriş yapan bayan vatandaşlar ise konuya dahil olarak şehir magandasını haksız bularak terbiyeli olması konusunda uyardı. Bayan müşterilerin tepkisi karşısında bıçak çekip tehdit eden kişi önce özür diledi sonra uyarılarda bulunan kişiye “ Market çıkışı fırının oraya gel “ diyerek tehditlerini yeniledi.