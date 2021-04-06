(Özel) Kadıköy’de yolcu minibüsünün makas terörü kamerada

Kadıköy’de E-5 karayolunda seyir halindeyken sürekli makas atarak ilerleyen yolcu minibüsünün şoförü, hem kendinin hem yolcuların hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Sürekli şerit değiştirerek trafiği tehlikeye sokan minibüsün makas terörü başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Acıbadem - Kadıköy mevkii E-5 karayolunda seyir halinde olan 34 M 4647 plakalı yolcu minibüsü, sürekli şerit değiştirerek makas atmaya başladı. Hem yolcuların hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücüyü bir başka vatandaş saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde, hızla ilerleyen minibüs makas atıyor. Minibüs kimi zaman sol şeritten sağ şeride, kimi zaman da en sağ şeritten en sol şeride geçiyor.

