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(Özel) Kadın forklift operatörü erkeklere taş çıkarıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 11:48 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde özel bir işletmede forklift operatörü olarak çalışan 59 yaşındaki Saniye Doğan, gösterdiği sürüş ustalığıyla erkeklere adeta taş çıkarıyor.Turgutlu ilçesinde bulunan bir fabrikada forklift operatörü olarak görev yapan Saniye Doğan, tonlarca yükün altında gösterdiği ustalıkla erkek meslektaşlarını aratmıyor.

(Özel) Kadın forklift operatörü erkeklere taş çıkarıyor

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde özel bir işletmede forklift operatörü olarak çalışan 59 yaşındaki Saniye Doğan, gösterdiği sürüş ustalığıyla erkeklere adeta taş çıkarıyor.
Turgutlu ilçesinde bulunan bir fabrikada forklift operatörü olarak görev yapan Saniye Doğan, tonlarca yükün altında gösterdiği ustalıkla erkek meslektaşlarını aratmıyor. Fabrikada önceleri işçi olarak çalışan Doğan, daha sonra bir arkadaşının tavsiyesiyle forklift operatörlüğünü denedi. Forklift operatörlüğünde daha yetenekli olduğunu keşfeden Doğan, 4 yıldır aynı fabrikada forklift operatörü olarak çalışıyor. Her konuda cesaretli olduğunu söyleyen Doğan, "4 yıldır burada forklift kullanıyorum. İlk olarak işçiydim sonradan forklifte alıştım. Merakım vardı. Bir gün arkadaşlarımdan denemek için aldım. Onlar bana gösterdi. Cesaret ettim. Araba da kullanıyordum. İsteyince her şey oluyormuş" dedi.

"Abla biz senin gibisini hiç görmedik’ diyorlar"
Kendisini gören diğer işçilerin şaşkınlıkla karşıladığını söyleyen Doğan, "Eşim ilk başta inanmadı. Sonra buraya gelince gördü. Herkes şaşırıyor. ’Abla biz senin gibisini hiç görmedik’ diyorlar. Deneye deneye oluyormuş. Seviyorum işimi. Çok memnunum. Bir kadın olarak bütün kadınlara da böyle bir şey kullanmasını tavsiye ederim" diye konuştu.

(Özel) Kadın forklift operatörü erkeklere taş çıkarıyor

(Özel) Kadın forklift operatörü erkeklere taş çıkarıyor

(Özel) Kadın forklift operatörü erkeklere taş çıkarıyor

(Özel) Kadın forklift operatörü erkeklere taş çıkarıyor

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