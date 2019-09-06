(Özel) Kadın girişimci ’Yapamazsın’ diyenlere inat eşinin mirasına sahip çıkıyor

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren renk üretim merkezinin sahibi Necati Erdem’in vefatının ardından işlerin başına geçen eşi Hanife Erdem, yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiriyor. Eşi tarafından Çerkezköy’de ilk defa kurulan renk üretim merkezinde gökkuşağı gibi renk üreten Erdem, hem evde çocuk bakıyor hem de işine sahip çıkıyor.

1 yıl önce eşini kaybetmenin hüznünü yaşayan Hanife Erdem, eşinin kurduğu renk üretim merkezinin başına geçti. Burada oto sanayide kullanılan boyalardan üreten Erdem, doğada bulunan her türlü rengi, işletmesinde üretebiliyor. İnsanların ‘Kadın başına yapamazsın’ demesine rağmen işin başına geçen Erdem, 1 yıldır hem evde çocuk bakıyor hem de eşinden aldığı mirasına sahip çıkıyor.

“İşi değil eşimi kaybetmek daha çok acı verdi”

Eşinin vefatının ardından işlerin başına geçen Erdem, birçok olumsuz gelişmeyle karşılaştıklarını belirterek; “Eşim bu işletmeyi açmadan önce de 33 yıldır bu işin içindeydi. Boyanın piriydi. Evlatlarını da yetiştiriyordu. Ben de evden arta kalan vakitlerimde buraya geliyordum. ‘Ne yapıyor? Nasıl yapıyor’ inceliyordum. Buranın müşteri potansiyelini ve yapılacakları az çok öğrenmiştim. Sonrasında geçtiğimiz yıl eşim vahim bir trafik kazası geçirdi. Sonrasında eşimi kaybetmenin hüznü içerisinde bir şey yapamadım. İşi değil de eşimi kaybetmek daha çok acı verdi. Bir sürü olumsuz durumla karşılaştık” dedi.