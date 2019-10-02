(Özel) Kadın muhtar caddeyi karanlık bulunca duvarlarını tuvale çevirdi

Ataşehir’de Atatürk Mahallesi’nin kadın muhtarı Leyla Yeşimşaylan, caddenin kendisine karanlık geldiğini düşünerek ilginç bir projeye imza attı. Belediyeden caddeyi boyamak için izin alan kadın muhtar, duvarları adeta tuvale çevirdi. Dünyanın çeşitli ülkelerinden 50 ressam hep beraber duvarda resim yaparak mahalleye renk kattı.

Ataşehir Atatürk Mahallesi’nin kadın muhtarı Leyla Yeşimşaylan, caddenin kendisine karanlık geldiğini söyleyerek ilginç bir projeyi imza attı. Ataşehir Belediyesinden izin ve destek alan kadın muhtar ardından harekete geçti. Caddedeki duvarları tuvale çeviren kadın muhtara 50 ressamdan da destek geldi. Proje kapsamında İran asıllı Elham Parhızkar ve Almanya’dan Serap Riedel gibi 50 ressam Ataşehir’de bir araya geldi. Ressamlar mahallede bulunan bir duvarı kendilerinin belirledikleri temaları içeren resimlerle donattı. Ressamlar, çevre temizliği, insanlık, çocuklar ve kadın hakları gibi sosyal konulardaki resimleri için fırçalarını konuşturdu.

“Bu aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi”

Atatürk Mahallesi Muhtarı Leyla Yeşimşaylan, “Hep kafamda sanatla ilgili çok şey vardı, tek tek onları yapıyorum. Kütüphaneyle başladım, muhtarlığımızda 5 bin kitabımız var. Sekiz tane sanatçıya muhtarlığımda resim sergisi yaptırdım. Bu caddeyi hep karanlık görüyordum. Ne yapabilirim derken aklıma bu geldi. Bu bayağı büyük bir iş ve tamamen proje bana ait. Belediyeden yer istedim. Maddi manevi her şey bana ait. Sponsorlukla yapıyorum bu işi. Bu aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi. Burada şu an 50 sanatçımız oldu ve Türkiye’de bir ilki yapıyormuşuz. 50 sanatçının aynı anda resme başlaması bir ilkmiş. Bir de Avusturya’da varmış. Sanatçılarımız her yerden geliyor" dedi.