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(Özel) Kadın sürücü trafiği durdurup, yaya geçidinde bekleyen köpeği yolun karşısına geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 09:21 | Son Güncelleme

İstanbul’da trafikte kaydedilen ders niteliğindeki görüntülerde, bir kadın sürücü aracını durdurup kaldırımda bekleyen köpeği yaya geçidinden yolun karşısına geçirdi.

İstanbul’da trafikte kaydedilen ders niteliğindeki görüntülerde, bir kadın sürücü aracını durdurup kaldırımda bekleyen köpeği yaya geçidinden yolun karşısına geçirdi. Köpeğin güvenle yolun karşısına geçmesini sağlayan sürücü, çevredekilerin takdirini kazandı. Başka bir adreste yaşanan olayda ise bir şahıs, kendisine yaya geçidinde yol vermeyen bir sürücü ile tartıştı. İzleyenlere saygı ve hoşgörü konusunda ders veren bu iki olay kameralara yansıdı.
Kadıköy’de bir kadın sürücü yol kenarında yaya geçidinde bekleyen köpeği fark ederek aracını durdurdu. Yoldaki diğer sürücüleri eliyle uyaran sürücü, köpeğin yolun karşısına güvenli bir şekilde geçmesini sağladı. Daha sonra aracına binerek oradan uzaklaşan kadın sürücü bu hareketiyle çevredekilerin takdirini kazandı.
Yine İstanbul’da Harem’de yaşanan olayda, bir şahıs kendisine yaya geçidinde yol vermediğini iddia ettiği otomobil sürücüsüyle trafikte tartıştı. Otomobil içerisindeki sürücü ile tartışan şahıs, sürücü aracından inmeye çalıştığı sırada kapıyı zorla kapatarak engel oldu. Tartışma, çevredekilerin araya girmesiyle büyümeden sonlandı.
İstanbul trafiğinde farklı noktalarda yaşanan bu iki olay, adeta saygı ve hoşgörü konusunda izleyenlere ders verir nitelikteydi. Kadın sürücünün, köpeği güvenli şekilde yolun karşısına geçirmesi görenlerin içini ısıtırken, iki şahsın yol verme sebebiyle trafikte tartışması, öfkeli sürücülerin trafikte yaptığı kavgaları akıllara getirdi.

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