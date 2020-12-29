(Özel) Kadının kulağının koptuğu minibüs dehşeti kamerada

Sarıyer’de yasak yerden dönüş yapan minibüs sürücüsü, yolun karşısına yürüyen kadına çarptı. Minibüsün altında metrelerce sürüklenen talihsiz kadının kulağı koptu. Dehşet anları kameralara yansırken, ameliyata alınan kadının kulağının dikildiği öğrenildi.

Kaza, önceki hafta Salı günü 10.00 sıralarında Sarıyer Ferahevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yaşadığı evden çıkan Sevcan Özmeral (40), işe gitmek üzere yola koyuldu. Özmeral Adnan Kahveci caddesine geldiği esnada yaya geçidi olmayan yerden yolun karşısına geçmek istedi. O esnada ise cadde üzerinde 34 M 2728 plakalı minibüs ile seyreden Alper K., yasak yerden dönüş yaptı. Dönüş esnasında Özmeral’ı görmeyen Alper K., kadına çarptıktan sonra minibüsün altında metrelerce sürükledi. Minibüs sürücüsü, çevredeki vatandaşların uyarmasıyla durabildi.

Minibüsün altında metrelerce sürüklendi

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadın yolda yürüdüğü esnada minibüs dönüş yapıyor. Saniyeler sonra minibüs çarptığı kadını altında metrelerce sürüklüyor. Aracın altında kadının olduğunu fark etmeyen sürücü çevredekiler bağırmasıyla duruyor. Çevredekiler koşarak olay yerine geliyor ve kadının çıkartmaya çalışıyor.