HABER

(Özel) Kadının yola düşürdüğü telefonu kamyonetten inip böyle aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 09:40 | Son Güncelleme

Sultanbeyli’de kamyonet ile seyir halinde olan şahıslar, otomobile binen kadının telefonunu yola düşürdüğünü gördü.

Sultanbeyli’de kamyonet ile seyir halinde olan şahıslar, otomobile binen kadının telefonunu yola düşürdüğünü gördü. Otomobil hareket eder etmez kamyonetten inen bir şahıs yerdeki telefonu alarak kayıplara karıştı. Saniyeler sonra olay yerine gelen kadın telefonunu bulamayınca büyük şok yaşadı. Telefonu alan şahıslar ulaşılamaması için telefonu kapatırken, şahsın telefonu aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sultanbeyli’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre iki kadın yol kenarında bekleyen bir otomobile binmeye çalıştıkları sırada otomobilin kapısı kapanmadı. Kapıyı kapatmak isteyen kadın da o sırada telefonunu yere düşürdü. Kamyonetle seyir halinde olan şahıslar düşen telefonu fark ettiler, ardından otomobil hareket eder etmez telefonun yanına geldiler. Aracından inen şahıs yerdeki telefonu alıp araca tekrar bindi. Telefonunu düşürdüğünü fark eden kadın, saniyeler sonra olay yerine geldiğinde telefonunu göremeyince büyük üzüntü yaşadı. Kadın, telefonunu başka numaradan aradığında ise kapalı olduğunu fark etti. Güvenlik kameralarını izleyen kadın ile yakınları, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.
Şahsın, otomobile binen kadının yere düşürdüğü telefonunu aldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki kadın otomobile binerken kapı kapanmıyor, kadın kapıyı kapatırken telefonunu yere düşürüyor. Kamyonetle ilerleyen şahıslar da telefonu görerek araçla yaklaşıp, telefonu alıp kaçıyorlar.

PARTNEROlay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...Olay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...
- İstanbul ormanları sonbaharın renklerine büründü- İstanbul ormanları sonbaharın renklerine büründü
Kartondan kamera ile hayalini gerçekleştirdiKartondan kamera ile hayalini gerçekleştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü popçunun yatak görüntüleri sızdırıldı!

Ünlü popçunun yatak görüntüleri sızdırıldı!

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan da teyit etti! Dikkat çeken açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan da teyit etti! Dikkat çeken açıklama!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne-baba hakkında flaş karar

1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne-baba hakkında flaş karar

İzmir’de 2 alüminyum imalathanesinde korkutan yangın

İzmir'de korkutan yangın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 hükümlünün tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

Bursa'da koyunları taşıyan kamyon devrildi: 8 kuzu telef oldu

Feci kaza! 8 kuzu telef oldu

Kayseri'de 6. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Kayseri'de 6. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.