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  4. (Özel) Kadınlar çömlek yaparken bir biriyle yarışıyor

(Özel) Kadınlar çömlek yaparken bir biriyle yarışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 09:59 | Son Güncelleme

BİLECİK (İHA) Bilecik’te açılan çömlekçi kursuna katılan kadınlar hem bir meslek öğrenip işsiz kalmıyor, hem de evlerini destek oluyor.

BİLECİK (İHA) Bilecik’te açılan çömlekçi kursuna katılan kadınlar hem bir meslek öğrenip işsiz kalmıyor, hem de evlerini destek oluyor. Kadınlar çömlek yaparken bir biriyle yarışıyor.
Bilecik Pazaryeri İlçesinde Pazaryeri Belediyesi ve İŞKUR tarafından hazırlanan Unutulmaya Yüz Tutmuş Mesleklerin Yaşatılması proje kapsamında ilçe kadınları büyük ilgi gösterdi. Pazarlıbey Konağın’da gerçekleştirilen kursa katılan 25 kadın, Kınıklı çömlekçi ustası Ümit Çolak eşliğinde çömlekçilik öğreniyorlar. Kadınlar, kurs sonrası çömlek çarkına geçerek bir birinden güzel çömlekler yapıyorlar. Kursiyer kadınlar adeta hünerlerini göstererek bir biriyle yarışırken, yaptıkları çömlekler ile eski ustalara taş çıkartıyor.
"Kadınlarımız imkan verildiğinde neler ortaya çıkıyor"
Yapılan kurs hakkında bilgi veren Kınıklı çömlek ustası Ümit Çolak, Pazaryeri Belediyesi ve İŞKUR tarafından ortaklaşan hazırlanan bir proje kapsamında çömlekçilik kursu verdiğini anlatarak, "Bu yıl 3’üncüsü açılan çömlekçilik kursundan unutulmaya yüz tutmuş çömlekçiliği Pazaryerili kadınlarımıza öğretmeye çalışıyoruz. Görüyoruz ki kadınlarımız imkân verildiğinde neler ortaya çıkıyor. Bu kursa öncülük eden Pazaryeri Belediye Başkanımız Zekiye Tekin ve Bilecik İŞKUR müdürlüğüne çok teşekkür ediyoruz. Umarım bu tür kurslar devam eder ve kadınlarımız unutulmaya yüz tutmuş meslekleri icra eder" dedi.
"Bu sene bütün bayanlar işsiz kalmadı ve evlere bir katkı oldu"
Kursiyer Hatice Sert ise bayanlara iş imkânı sağlayan Pazaryeri Belediyesine teşekkür ederek, "Bu sene bütün bayanlar işsiz kalmadı ve evlere bir katkı oldu. Burada bizler çömlek yapmaya uğraşıyoruz. Hocamızda sağ olsun bizlere yardımcı oluyor. Burada bütün arkadaşlarımız güzel işler çıkarmaya uğraşıyoruz" dedi.

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