HABER

(Özel) Kadınlar ekmeğini keresteden çıkarıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 11:07 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en büyük blok ormanlarının yer aldığı ve orman işçiliğinin yoğun olarak yaşandığı Karabük’ün Yenice ilçesinde bulunan kereste fabrikasında çalışan kadınlar, ekmeğini ağaçtan çıkarıyor.Daha çok erkeklerin yaptığı iş olarak bilinen kereste fabrikasında çalışan 10 kadın, hem ev ekonomilerine hem de ülke ekonomisine katkı sunuyor.

Türkiye’nin en büyük blok ormanlarının yer aldığı ve orman işçiliğinin yoğun olarak yaşandığı Karabük’ün Yenice ilçesinde bulunan kereste fabrikasında çalışan kadınlar, ekmeğini ağaçtan çıkarıyor.
Daha çok erkeklerin yaptığı iş olarak bilinen kereste fabrikasında çalışan 10 kadın, hem ev ekonomilerine hem de ülke ekonomisine katkı sunuyor. Mesleğin zor olmasına rağmen bu zorluğun altından kalkan kadınlar, azimleriyle de örnek oluyor. Gündüz kereste fabrikasında akşam da evlerinde çalışan kadınların ürettikleri keresteler; İstanbul, Ankara ve Adana gibi şehirlere ihraç ediliyor.
Kereste fabrikasının İmalat Müdürü Merve Çakır, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin göreve 3 yıl önce başladığını söyledi. Kadınların daha önce bir okul vasıtasıyla geldiklerini ifade eden Çakır, "Önce öğrencilik dönemi geçirdiler. Sonrasında kadınların azmini ve başarısını gördük ve devam ettirdik. Çalışan sayımızda çok, ağır iş olmadığı takdirde kadından yana kullanıyoruz. Bizim için üretim hızı artıyor, daha sakin ve huzurlu bir ortam oluyor. Bu iş ve ortama da yansıyor" dedi.
Kadınların çalışmasından memnun olduklarını aktaran Çakır, şunları kaydetti: "Her konuda olduğu gibi çalışma konusunda da daha detaycı kadınlar. Bu nedenle tabi ki malzemelerimizde, ortamımızda daha hızlı bir üretim gerçekleştiriyoruz. Kadınlardan memnunuz o yönden. Şu anda 10 kadın çalışanımız var. Tabi sayı artacak. Yeni kurulacak fabrikanın yarısından fazlasının kadın olarak düşünüyoruz. Çünkü imalat, mobilya, oyuncak bölümünde genelde kadın çalıştırmayı düşünüyoruz."
Kadınların iş ortamını da değiştirdiğini vurgulayan Çakır, "Sektör ağaç sektörü. İnsanlar illa ki aşırı oluyorlar. Ama kadınların olması onları biraz yatıştırıyor. Üslup ve hareketlerine dikkat ediyorlar, ona göre yumuşak bir ortamda çalışıyoruz. Aslında sektöre bakınca sert görünüyor ama kadınlar bu durumu yumuşattı" değerlendirmesinde bulundu.
Kadınların daha kolay adapte olduğunu, erkeklerin ise daha zor olduğunu belirten Çakır, "Kadının elini sürdüğü yer bollanır, bereketlenir. Bizde ondan yola çıkarak kadınlara iş gücünü, kadınların teşvik edilmesini her zaman onaylıyoruz, destekliyoruz. Kadınların iş gücünde yer alması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

"Ailemde destek oluyor bana"
Kereste fabrikasında 4 yıl önce çalışmaya başlayan 41 yaşındaki Nezahat Kaskatı da burada çalıştığı için mutlu olduğunu belirtti. 17 yaşında bir çocuğu olduğunu ve kendisine destek olduğunu vurgulayan Kaskatı, "Burada pasif panel gördüğümüz malzemeleri kesiyoruz. Kerestelerden kapaklar yapıyoruz ilk önce. Ondan sonra parçalayıp malzeme çıkartıyoruz. Atık malzemelerden malzeme çıkartıyoruz. Ben zaten erkek işine meraklıydım daha önceden. Bilmiyorum alıştığımız için kolay geliyor. Ailemde destek oluyor bana. Benimle birlikte ev işlerine yardım ediyorlar. Hayat müşterek. Beraber bu şekilde geçimimizi sağlıyoruz. Eşimde ormanda çalışıyor, orman işçisi. O tomruklarını getiriyor buraya ben de parçalıyorum" ifadelerine yer verdi.
2,5 yıldır çalışan Nuray Elieyioğlu ise arkadaşlarının aracılığıyla burada işe başladığını kaydetti.
Daha önce hiçbir yerde çalışmadığını anlatan Elieyioğlu, eşinin de hastanede çalıştığını, hem işin hem de evin kendisini zorladığını, çalışmanın kendisine öz güven verdiğini sözlerine ekledi.

Dünyanın en hızlısı! Hatay'da görüntülendiDünyanın en hızlısı! Hatay'da görüntülendi
Taşlı cinayet sanığı 7 yıl sonra yakalandıTaşlı cinayet sanığı 7 yıl sonra yakalandı
'Oğlum lösemi hastası' diyerek, 81 ilde dolandırıcılık yapmış'Oğlum lösemi hastası' diyerek, 81 ilde dolandırıcılık yapmış
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

Aslan'dan Avrupa'ya acı veda

Aslan'dan Avrupa'ya acı veda

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

İstanbul merkezli dev operasyon! Tam 107 kişi gözaltına alındı!

İstanbul merkezli dev operasyon! Tam 107 kişi gözaltına alındı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama! 46 bin 925 personel katıldı

Ülke genelinde dev uygulama!

Şırıngalı çikolata nedir, nerelerde satılıyor? (Şırıngalı çikolata yüzünden çocuklar neden ölüyor?)

Şırıngalı çikolata nedir, nerelerde satılıyor?

Şırıngalı çikolata yine can aldı! Diyarbakır’da 7 yaşındaki Umut Bilgi hayatını kaybetti

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Fabrikada çatıdan düşen işçiden acı haber

Fabrikada çatıdan düşen işçiden acı haber

ABD'deki yaptırım hazırlığıyla ilgili Türkiye'den açıklama: Saygısızlık

ABD'deki yaptırım hazırlığıyla ilgili Türkiye'den sert açıklama

Adana'da çok sayıda eve şafak baskını

Adana'da çok sayıda eve şafak baskını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.