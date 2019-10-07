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(Özel) Kadınlar krampon giydi, kadına şiddete hayır maçı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 09:44 | Son Güncelleme

Kartal’da kadına şiddete hayır demek için iki mahallenin kadınları krampon giyip halı saha maçı yaptı.

Kartal’da kadına şiddete hayır demek için iki mahallenin kadınları krampon giyip halı saha maçı yaptı. Kadına şiddete hayır maçında ilginç anlar yaşanırken, kadına şiddete" dur "dendi.
Kartal’da dün akşam kadına karşı şiddete dikkat çekmek için ilginç bir etkinlik gerçekleşti. Kadına şiddete karşı ilçede bulunan iki mahallenin kadınları krampoları giyip halı sahaya çıktı. Tribünlerin de tamamen dolduğu maçta kadınlar halı sahada kıyasıya mücadele etti. Kartal Belediyesi’nin desteği ile gerçekleşen maçta, kadınlar sahada ter dökerken, eşleri ve çocukları tribünde hop oturup hop kalktı. Atalar Mahallesi ve Petrol İş Mahallesi arasında oynanan maçta dostluk kazandı. Halı sahaya ilk kez çıkan kadınlar, "Biz de bu şiddete dur diyoruz. Şiddete hayır demek için toplandık. Hiç birimiz futbolla alakamız yok. Ancak farkındalık oluşturmak için burada maç yapıyoruz. Şiddete dur demek için buradayız" dedi. Atalar mahallesi ile Petrol iş mahallesi arasında yapılan Kadın Futbol Müsabakası maçı oldukça renkli görüntülere sahne oluşturdu.
Gerçekleştirmiş oldukları Futbol müsabakası ile ilgili konuşan Muhtar Erhan Gümüş “ Bugün kadına şiddete hayır adı altında mahalle maçı düzenledi. Mahalle maçı Petrol iş ve Atalar mahalle kadınlar arasında oldu. Daha önce Perşembe günü hazırlık yaptık şuan ise saha da çekişmemiz devam ediyor. Seyircilerimiz ise desteklerini bizden esirgemiyor kadına şiddet son bulsun istiyoruz” dedi.

(Özel) Kadınlar krampon giydi, kadına şiddete hayır maçı yaptı

(Özel) Kadınlar krampon giydi, kadına şiddete hayır maçı yaptı

(Özel) Kadınlar krampon giydi, kadına şiddete hayır maçı yaptı

(Özel) Kadınlar krampon giydi, kadına şiddete hayır maçı yaptı

(Özel) Kadınlar krampon giydi, kadına şiddete hayır maçı yaptı

(Özel) Kadınlar krampon giydi, kadına şiddete hayır maçı yaptı

(Özel) Kadınlar krampon giydi, kadına şiddete hayır maçı yaptı

(Özel) Kadınlar krampon giydi, kadına şiddete hayır maçı yaptı

(Özel) Kadınlar krampon giydi, kadına şiddete hayır maçı yaptı

(Özel) Kadınlar krampon giydi, kadına şiddete hayır maçı yaptı

(Özel) Kadınlar krampon giydi, kadına şiddete hayır maçı yaptı

(Özel) Kadınlar krampon giydi, kadına şiddete hayır maçı yaptı

(Özel) Kadınlar krampon giydi, kadına şiddete hayır maçı yaptı
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