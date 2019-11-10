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(Özel) - Kadınlar şiddetten 'Krav-Maga'yla korunacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 15:20 | Son Güncelleme

Diyarbakır'daki kadınlar, şiddete karşı İsrail askeri güçleri tarafından geliştirilen 'Krav-Maga' dövüş sanatını öğreniyor.

Diyarbakır'daki kadınlar, şiddete karşı İsrail askeri güçleri tarafından geliştirilen 'Krav-Maga' dövüş sanatını öğreniyor. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu öncülüğünde bir araya gelen 100 dolayında kadın, savunma teknikleri öğrendi.
Kadına şiddete dikkat çekmek ve kadının kendisini savunmak amacıyla Bağlar Belediyesi tarafından desteklenen 'Kadınlar şiddete karşı kendilerini sporla savunacak' projesi kapsamında 100 kadına savunma teknikleri öğretildi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu'nun öncülüğünde yapılan etkinlikte Türkiye Savunma Sporları Federasyonu Güneydoğu Bölge Başkanlığı bünyesindeki 'Krav Maga' eğitmenleri, kadınlara ısınma ve fizik antrenmanlı uygulamalı öğretildi.
Bağlar Belediyesi Spor Salonu'nda yapılan etkinliği katılan Dürdane Beyoğlu, kadına şiddet farkındalığını yaratmak için böylesi bir çalışmayı hayata geçirdiklerini belirterek, Kadınlar burada Krav Maga adlı yakın dövüş spor sanatını öğreniyor. Amacımız kadınların şiddete karşı kendilerini savunacak imkana sahip olmasıdır. Şiddete karşı kadınları bilinçlendirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi.
'KADINLAR SAVUNMAYI ÖĞRENMELİ'
'Krav Maga' dövüş sanatı eğitimine katılan Handan Eker Taşkent, Türkiye'de kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak adına olumlu bir etkinlik olduğunu ifade ederek, Eğitmenlerimize teşekkür ediyoruz. Güçlü kadın öncü kadın demektir. Tüm kadınlarımızın da bu spor dalını kendilerini savunma adına öğrenmeleri gerekiyor. Bu imkanları bize tanıyan Bağlar Belediye Başkanınız Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu'na da teşekkürlerimizi sunuyoruz diye konuştu.
Kadınların her alanda kendilerini savunması gerektiğini bildiren Nimet İmren ise Bu çok güzel bir duygu. Belediyemize çok teşekkür ederim. Kadınların kendilerini savunması, şiddete karşı kendilerini savunması gerekiyor dedi.
'KRAV MAGA' NEDİR
'Krav Maga', İsrail askeri güçleri tarafından geliştirilen ve kullanılan savaş sanatları tekniğidir. Kişisel savunma için daha basitleştirilip, askeriyede kullanılan öldürme teknikleri çıkarılmış bir versiyonu olup, sivil hayatta açılan kurslarla öğretiliyor.

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