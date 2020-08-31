(Özel) Kağıt toplayıcılarının hurdacılardan yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Beşiktaş’ta kağıt toplayıcı arabasıyla gezen 3 hırsız, yol kenarında duran hurdacı arabasındaki malzemeleri çaldı. Hurdacının ayakkabısını bile çalan hırsızlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Beşiktaş Şair Nedim Caddesi’nde kağıt toplama arabasıyla gezen 3 hırsızın, hurdacı arabasından malzeme çaldığı görüntüler saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızlardan birinin etrafa bakındığı, diğer ikisinin ise hurdacı arabasından buldukları malzemeyi kağıt arabasına atarak uzaklaştığı görülüyor. Şaşkına çeviren görüntülerde hırsızlardan birinin hurdacının ayakkabısını da çaldığı gözleniyor.

