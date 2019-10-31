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(Özel) Kağıthane’de el freni boşalan otomobil 5 metreden aşağıya uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 09:27 | Son Güncelleme

Kağıthane’de park halindeyken el freni boşalan otomobil, geri manevra yaparak binaya çarptıktan sonra yaklaşık 5 metreden aşağıya uçtu.

Kağıthane’de park halindeyken el freni boşalan otomobil, geri manevra yaparak binaya çarptıktan sonra yaklaşık 5 metreden aşağıya uçtu. Dehşet anları kameralara yansırken, yolda yürüyen bir kadın ve öğrenci saniyelerle ölümden kurtuldu.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde 34 JEE 69 plakalı otomobilini park eden Bayram A., ardından araçtan inerek binaya girdi. Ancak hafif yokuşta bırakılan otomobilin bir süre sonra el freni boşaldı. Geri manevra yapan araç, yol kenarındaki bariyerleri kırdıktan sonra binaya çarparak yaklaşık 5 metreden aşağıya uçtu. Kaza sonucunda otomobil kullanılamaz hale gelirken, sesleri duyan mahalleli ise büyük panik yaşadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, aracın kırıp uçtuğu bariyerler arasına güvenlik şeridi çekti.

Kadın ve öğrenci saniyelerle kurtuldu
Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, vatandaşlar sokak üzerinde yürüdüğü esnada otomobil geri manevra yaparak geliyor. O esnada yoldan geçen bir kadın ve öğrenci saniye farkıyla otomobilin altında kalmaktan kurtuluyor. Otomobil ise binaya çarparak 5 metre aşağıya uçuyor. Olay sonrası vatandaşlar koşarak aracın uçtuğu yere geliyor. Panik yaşayan vatandaşlar aracın içerisinde birinin olup olmadığına bakıyor.

“Gürültüye geldik, oradan kayarak aşağıya uçtuğunu gördük”
Kaza gören Tuncay A., “Sokakta park halindeymiş ama şoför el frenini çektiğinden emin değil. Gürültüye geldik, oradan kayarak aşağıya uçtuğunu gördük. Yaralı yok, park halindeymiş frenleri boşalmış” dedi. Vatandaşlar ve çocuklar uzun süre yukarıdan düşen araca baktı. Olaydan sonra aracının yerinde olmadığını gören sürücü ise panikle olay yerine geldi. Uzun süre aracına bakan adam ardından aracın çıkartılması için yetkililerden yardım istedi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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