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  4. (Özel) Kağıthane’de esnafın bezdiren “iş yeri faresi” kamerada

(Özel) Kağıthane’de esnafın bezdiren “iş yeri faresi” kamerada

13.11.2020 11:18 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de gece saatlerinde iş yerlerine pencerelerinden girerek sigara ve dizüstü bilgisayar çalan hırsız, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Kağıthane’de gece saatlerinde iş yerlerine pencerelerinden girerek sigara ve dizüstü bilgisayar çalan hırsız, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın pencereden iş yerine girdiği ve hırsızlık yaptığı anlar kameralara yansıdı.
Olay, dün saat 03.00 sıralarında Kağıthane Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede iş yerlerinden sigara ve dizüstü hırsızlığı olaylarının artması üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olayların gerçekleştiği iş yerlerindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Bereli bir şahsın iş yerlerine pencereden girdiğinin görülmesi üzerine polis, görüntülerden şahsın eşkalini belirledi.

Kağıthane polisi hırsızlığa göz açtırmıyor
Hırsızı yakalamaya yönelik çalışma yapan Kağıthane polisi, toplamda 9 bin lira değerinde sigara ve dizüstü hırsızlığı yapan Ahmet K.’yı Harmantepe Mahallesi’nde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın yapılan üst aramasında 3 parça satışa hazır eroin ve toz kubar buldu. Öte yandan hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Hastanede sağlık raporu alınan Ahmet K., ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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