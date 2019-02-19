(Özel) Kağıthane’de işçilerin gökdelen temizliği kamerada

Kağıthane’de gökdelen temizliği yapan iki işçinin emek mücadelesi cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.
İstanbul’daki yüksek binaların temizliğini yapan işçiler geçimlerini sağlamak için metrelerce yükseklikte komando gibi çalışma yapıyor. Adeta birer komando gibi teçhizat kuşanan 2 temizlik işçisi iple sarkıtılarak Kağıthane Cendere Caddesi’nde bulunan bir gökdelenin dış cephesini temizledi. Metrelerce yükseklikte temizlik yapan işçilerin o anları bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.
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