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  4. (Özel) Kağıthane’de su tankeri devrildi: Can pazarı yaşandı

(Özel) Kağıthane’de su tankeri devrildi: Can pazarı yaşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 11:23 | Son Güncelleme

Kağıthane’de virajı alamayan su tankeri cadde üzerine devrilerek yan yattı.

Kağıthane’de virajı alamayan su tankeri cadde üzerine devrilerek yan yattı. Can pazarının yaşandığı kazada sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan Şişli Belediyesine ait 34 ZH 5954 plakalı su tankerinin sürücüsü virajı alamadı. Kontrolden çıkan tanker yol üzerinde devrilerek yan yattı. Kaza sonucu tanker sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, yaralanan servisteki vatandaş ise kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Şişli İtfaiye Grup Amirliği ve Sadabad itfaiye istasyonuna bağlı ekipler, sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışmalara başladı. Diğer yaralı vatandaş ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeye konularak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü de yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Can pazarının yaşandığı kazada, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

“Arkama bir baktım tanker yerde dönüyor”
Kazayı gören Mehmet Rauf Celil, “Aşağıdaydım ses geldi arkama bir baktım tanker yerde dönüyor. Yaralılardan biri kendi çıktı. İkisiydi yaralıydı, itfaiye ekipleri erken geldi ve çıkarttılar. İkisini de hastaneye götürdüler” dedi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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