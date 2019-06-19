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(Özel) Kağıthane’de yol çöktü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 14:35 | Son Güncelleme

Kağıthane’de yağış sonrası cadde üzerine çökme meydana geldi.O esnasında oradan geçen Sulama aracının tekeri göçüğe saplandı.Olay, saat 12.00 sıralarında Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kağıthane’de yağış sonrası cadde üzerine çökme meydana geldi.
O esnasında oradan geçen Sulama aracının tekeri göçüğe saplandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinden itibaren başlayan yoğun yağış sonrası cadde üzerinde ufak bir çökme meydana geldi. Yağışın devam etmesinin ardından yolun altındaki topraklar kaymaya başladı. Yolun altının boşalması sonrası sulama aracı caddeden geçtiği esnada tekeri yağış sonrası oluşan göçüğe saplandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İBB ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sulama aracını çıkarttıktan sonra çöken yolu doldurmak için kepçeyle çalışma başlattı. Yolun çevresinde ise dubalarla önlem alındı.

Olay anını anlatan bir vatandaş,“Suların gelmesiyle daha öncede burada sıkıntı oluyordu. Bu sefer baya toprak alttan boşalınca çökme oldu. İçine düşen yok. Tedbir de alındı, şimdi de doldu yapacaklar sonra da kapatacaklar” dedi.

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