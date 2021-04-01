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  4. (Özel) Kağıthane’yi yakan “Neron Ümit” lakaplı kundakçı yine serbest bırakıldı

(Özel) Kağıthane’yi yakan “Neron Ümit” lakaplı kundakçı yine serbest bırakıldı

01.04.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de son 1 yıl içerisinde minibüs, motosiklet, kulübe gibi birçok yeri kundaklayan “Neron Ümit” lakaplı 28 suç kayıtlı şahıs, adliyeye sevk edildi.

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Kağıthane’de son 1 yıl içerisinde minibüs, motosiklet, kulübe gibi birçok yeri kundaklayan “Neron Ümit” lakaplı 28 suç kayıtlı şahıs, adliyeye sevk edildi. ’Akıl sağlığının yerinde olmadığına dair raporu’ bulunan şahıs, çıkartıldığı mahkemece yine serbest bırakıldı. Şahsın serbest kalması, mahalleliyi isyan ettirdi.
Kağıthane’nin çeşitli semtlerinde “Neron Ümit” lakaplı 30 yaşındaki Osman M, son 1 yıl içerisinde minibüs, motosiklet ve kulübe başta olmak üzere birçok yeri tinerle ateşe vererek kundakladı. Son olarak şahıs, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 01.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde bir mobilya dükkanını kundaklamıştı. Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dükkanı ateşe veren şahsın Osman M. olduğu tespit edildi.

Kağıthane’de kundaklamadığı yer kalmadı
Kısa sürede yakalanan şahsın üst aramasında pet şişe içerisinde tiner ele geçirildi. Gözaltına alınan kundakçı Osman M. ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülmüştü. Emniyette 3 adet “mala zarar verme”, 4 adet “hırsızlık”, 2 adet “yangın”, 2 adet “Ateşli silahlar kanununa muhalefet”, 8 adet “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak”, 5 adet “yaralama” ve 3 adet “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.

Mahkeme 28 suç kayıtlı kundakçıyı yine serbest bıraktı
Emniyette işlemleri tamamlanan Osman M. çıkartıldığı mahkemece yine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suç makinesi şahsın kundaklama olaylarının ardından her defasında Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandığı ancak akıl sağlığının yerinde olmadığına dair raporu olması nedeniyle mahkeme tarafından serbest bırakıldığı öğrenilmişti. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırılan şahsın ailesi tarafından tedavi edilmeden çıkartıldığı ve hiçbir şekilde müdahale edilmediği ortaya çıktı. Öte yandan şahıs vatandaşların araçlarının üstüne çıkarak zarar vermesi nedeniyle geçtiğimiz Kasım ayında tekme tokat dövülmüştü.

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