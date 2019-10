(Özel) Kahvaltı salonundan israf için anlamlı çözüm

Van’ın tanınan kahvaltı salonu Bak Hele Bak, israfı önlemek amacıyla geliştirdiği geri dönüşüm sistemi ile arta kalan yiyecekleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor.

Türkiye’de son zamanlarda israfın önlenmesine yönelik başlatılan çalışmalara kahvaltı salonundan destek geldi. Özellikle serpme kahvaltılardan dolayı yılda milyonlarca doların israf edildiği yönünde yapılan açıklamalara binaen konuşan Bak Hele Bak Kahvaltı Salonu sahiplerinden Fariz Gül, “Yakın zamanda yazılı ve görsel basında bu konuda çok eleştiri geldi. Ama biz Van kahvaltısı özelinde konuşursak, bizim serpme kahvaltımızda kişi sayısına göre ve kişilerin tüketebileceği oranla ürün masaya getiriliyor. Bunun yanında biz diğer illerde veya yörelerde bulunan serpme kahvaltılar gibi yapmıyoruz. Biz 8-10 çeşit reçel ya da 3-5 adet peynir bırakmıyoruz. Her üründen birer adet bırakıyoruz ki diğer ürünler de tüketilsin. Bu anlamda bütün işletmelerin de geri dönüşüm sistemi yapmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü bu şekilde hem ihtiyaç sahiplerine bir nebze de olsa dokunuyoruz hem de milyon dolarlık israfı önlemiş oluruz” dedi.

Arta kalan yiyeceklerin israf edilmemesi için bazı önlemler aldıklarını da dile getiren Gül, “Müşterilerden arta kalan her ürünü kendi kabında tasnif ederek, geri dönüşüm olarak alıyoruz ve bu ürünleri öncelikli olarak ihtiyaç sahiplerine gönderiyoruz. Bunun yanında yenilmeyecek durumda olan ürünleri de hayvan barınaklarına göndererek oralarda değerlendiriyoruz. Çevremizde yardıma muhtaç birçok aile var. Bizler de daha önceden tespit ettiğimiz bu ailelere, günün sonunda çıkan ürünleri miktarına ve adedine göre tasnif ettikten sonra gönderiyoruz. Her ne kadar geri dönüşümde bunları değerlendiriyor olsak da biz yine de mümkün mertebe kişinin bunu bitirebileceği pozisyonda bırakmasını istiyoruz” diye konuştu.