(Özel) Kahvaltı tartışmasına restoranlar da dâhil oldu

Dünyaca ünlü Dr. Mehmet Öz’ün, Türk kültüründe geleneksel haline gelen kahvaltının gereksiz olduğunu ve yasaklanması gerektiğini söylemesi üzerine tartışmaya restoranlar da katıldı. Eskişehir’de Ayten Usta Gurme İşletme Yetkilisi Hayati Çetin, Kuran-ı Kerim’de geçen ve kahvaltıda kullanılan ürünlere de değinerek, “Bunu dini açıdan değerlendirecek olursak, Kuran-ı Kerim’de nimetlerle ilgili olarak süt, bal ve zeytinle ilgili güzel ifadeler var. Yani bu bahsedilen ürünlerin hepsi kahvaltı ürünleridir” dedi.

Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, bir çok uzman ve diyetisyen tarafından günün en önemli öğünü olarak gösterilen kahvaltı hakkında yaptığı açıklamayla tepki çekmişti. Dr. Öz’ün, “Kahvaltı yapmak gereksiz, yasaklanmalı. Bu bir reklam aldatmacası” söylemine restoranlar da dâhil oldu.

“Kahvaltıyı yasaklamak, kahvaltıyı kaldırmak gibi söylemleri toplumun değerlendirmesine açıyoruz”

Eskişehir’de de, Ayten Usta Gurme restoran işletme yetkilisi Hayati Çetin, kahvaltıyı yasaklamak, kaldırmak gibi söylemleri toplumun değerlendirmesine açtıklarını belirterek, “Öncelikle doktor Mehmet Öz çok değerli bir bilim adamı kendisini kutluyoruz, gururumuz. İyi bir cerrah, gerçekten başarılı bir insan, biz kendisini de takip etmekten mutluluk duyuyoruz. Kendisi bir değerlendirmede bulunmuş. Bu kahvaltının taraftarları olanlar da bir takım karşı tezlerle beslenme uzmanlarımız özellikle açıklamalar yapıyorlar. Biz kahvaltısı ön planda olan bir işletmeyiz. Biz şunu söyleyebiliriz; ünlü şairimiz Cemal Süreya’nın şiiri var diyor ki, “Yemek yemek üstüne ne söylenebilir, ne düşünürsünüz bilemem ama kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı” diyor. Yani günümüz insanı artık bu faza geçti. Yani günümüz insanın bu kadar hayatının içinden olan kahvaltıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kahvaltıyı yasaklamak, kahvaltıyı kaldırmak gibi söylemler ne kadar doğrudur bunu toplumun değerlendirmesine açıyoruz” ifadelerini kullandı.