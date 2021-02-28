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  4. Özel kamıştan üretiyor! Hatay neyi alabilmek için sıraya giriyorlar

Özel kamıştan üretiyor! Hatay neyi alabilmek için sıraya giriyorlar

28.02.2021 16:36 | Son Güncelleme:
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Özel kamıştan üretiyor! Hatay neyi alabilmek için sıraya giriyorlar

Antakya'dan Türkiye'nin dört bir yanına ney gönderen İzzet Özkan, yurt dışından da siparişler aldığını söyledi. Bölgeye özel kamışlarla ürettiği müzik aletlerini Avrupa'da 4 ülkeye gönderdiğini söyleyen Neyzen İzzet Özkan, müşterileri arasında özel sanatçıların da bulunduğunu söyledi.

Kamışların yetiştirildiği en özel yer olarak bilinen Hatay’da yıllardır ney yapımıyla uğraşan İzzet Özkan, kamışların üflemeli müzik aleti neye çevrilmesinin aşamalarını aktardı. 1980'li yıllarda dilsiz kaval üflemeye, 1984 yılında ise ney yapımına başladığını belirten Özkan, "O yıldan bugüne kadar ney açmaya devam ediyorum. Aynı zamanda Kültür Bakanlığının bana vermiş olduğu ney yapım belgesine sahibim” dedi.

Ney kamışlarının kasım ve aralık aylarında kesimine başladığını vurgulayan Özkan, "Kestikten sonra yaklaşık 1 yıl kurumaya alıyoruz, kuruduktan sonra kabuklarını temizliyoruz. Temizledikten sonra da ölçülendirip ney açmaya başlıyoruz" diye konuştu.

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4 ÜLKEYE GÖNDERİM YAPIYOR

Yaptığı neyleri Türkiye ve Avrupa’da birçok müzik evine gönderdiğini anlatan Özkan, şunları kaydetti:

“Başta Fransa, Hollanda, Belçika, Almanya’ya yaptığım neyleri gönderiyorum. Almanya Berlin’de Orient Musikhaus müzik mağazasına, Fransa’da Ali Alcı adında müşterimize ve daha birçok yere gönderim yapıyorum. Yurtiçinde ise her taraftan alıcımız var, sayısını bilemiyorum. Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Türkiye’nin her şehrinden kişiler beni arayıp, neylerini benden alıyorlar.”

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DHA

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