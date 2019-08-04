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(Özel) Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 09:24 | Son Güncelleme

E5 karayolu üzerine seyir halindeki kamyonetin kasasında tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan genç yürekleri ağza getirdi.Olay, akşam saatlerinde E5 karayolu Bahçelievler mevkiinde yaşandı.

(Özel) Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

E5 karayolu üzerine seyir halindeki kamyonetin kasasında tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan genç yürekleri ağza getirdi.
Olay, akşam saatlerinde E5 karayolu Bahçelievler mevkiinde yaşandı. Bakırköy istikametine doğru seyreden eşya dolu bir kamyonetin en arka kısmında oturan genç dikkat çekti. Gencin kamyonetin kasasında tehlikeli şekilde oturması diğer sürücülerin yüreklerini ağza getirdi.

Tutunduğu ipi bıraktı kazaya davetiye çıkardı
Kasanın köşesindeki demirin üstüne oturan genç, sadece bir ipe tutundu. Ara sıra tuttuğu ipi de bırakan genç, olası bir kazaya davetiye çıkardı. Gencin ayaklarını demirin üstünde uzatıp rahat tavırlarla yolculuk yapması bu kadarına da pes dedirtti. Gencin canını hiçe saydığı anlar kameralara yansıdı.

(Özel) Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

(Özel) Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

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