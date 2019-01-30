(Özel) Kamyonetin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Bu sırada kaldırımda duran bir vatandaş da ezilmekten son anda kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesi Kiçiköy Mahallesi Halef Hoca Caddesi üzerinde dün akşam meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halinde bulunan kamyonet ve otomobile çarptı. Kazada, kamyonet yaya kaldırımına çıkarak durabildi. Kaza öncesinde kaldırımda duran bir vatandaş da saniyelerle kazadan kurtuldu. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği cadde üzerine inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Mahkemeden Metin Akpınar kararı!
İşte açığa alınan personel sayısı
Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi
Aralarında 33 yaş fark var! 'Herkes onu babam sanıyor'
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum