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(ÖZEL) KAMYONETİN ARKASINA TAKILAN PATENLİ GENÇ KIZIN DÜŞME ANI KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 09:29 | Son Güncelleme

Sultangazi'de, trafiğin yoğun olduğu caddede kamyonetin arkasına takılan patenli genç kız yere düşerek, kafasından aldığı darbeyle yaralandı.

Haber: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,(DHA)

Sultangazi'de, trafiğin yoğun olduğu caddede kamyonetin arkasına takılan patenli genç kız yere düşerek, kafasından aldığı darbeyle yaralandı.

  1. Yıl Mahallesi'nde akşamüstü trafiğin yoğun olduğu saatlerde B Caddesi'nde patenli genç kızın takıldığı kamyonetten dengesini kaybederek düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Bir kamyonetin arkasına takılarak seyahat etmeye çalışan genç kız, B Caddesi'nde dengesini kaybederek, sert bir şekilde yere düştü. Başını yere çarpan genç kız yaralandı. Arkadan gelen araçların hızlı olmaması olası bir faciayı önledi. Yaşananlardan habersiz olan kamyonet sürücüsü ise yoluna devam etti. Yere düşen kızın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin arkasına takılan patenli genç kız, B Caddesi'nde trafik ışıklarına yakın kamyonet sürücüsünün ani hız yapmasından dolayı dengesini kaybederek sert bir şekilde yere düşüyor. Yaşananlardan habersiz olan kamyonet sürücüsünün yaklaşık 5 metre ileride bulunan kırmızı ışığın araçlara yanması üzerine durduğu görülüyor.

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