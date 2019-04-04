HABER

(Özel) Kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 09:26 | Son Güncelleme

E-5 Karayolunda seyir halinde olan kamyonetin kasasında birkaç kişi oturarak yolculuk etti.

E-5 Karayolunda seyir halinde olan kamyonetin kasasında birkaç kişi oturarak yolculuk etti. Hiçbir güvenlik önlemi olmayan kamyonetin kasasında yolculuk eden şahıslar cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
E-5 Karayolu Kadıköy istikametinde seyir halinde olan bir kamyonetin kasasında oturan birkaç kişi tehlikeli şekilde yolculuk etti. Güvenlik önleminin alınmadığı açık kasada yolculuk eden şahıslar adeta trafikte faciaya davetiye çıkardı. Kamyonetin kasasında yolculuk eden şahıslar hem kendi canlarını hem de trafiğin güvenliğini hiçe saydı. O anlar yolda ilerleyen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yolda ilerleyen kamyonetin kasasında birkaç kişi oturmuş halde yolculuk ediyor.

Bir simbiyotik ilişki! 161 ülke katılıyor Bir simbiyotik ilişki! 161 ülke katılıyor
(Özel) Gaziosmanpaşa’da bir kamyon tekstil malzemesini taksit taksit çaldılar(Özel) Gaziosmanpaşa’da bir kamyon tekstil malzemesini taksit taksit çaldılar
(Özel) Ters yöne dönüş yapan otomobil motosikletliye çarptı(Özel) Ters yöne dönüş yapan otomobil motosikletliye çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı

Süleyman Soylu'dan yerel seçimler sonrası ilk açıklama!

Süleyman Soylu'dan yerel seçimler sonrası ilk açıklama!

Utanç raporu! 'Eğer böyle olacağını bilseydim...'

Utanç raporu! 'Eğer böyle olacağını bilseydim...'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yavruları telef olan köpek mahalle sakinlerini duygulandırdı

Yavruları telef olan köpek mahalle sakinlerini duygulandırdı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şoke eden iddia: Annesinin işkencesiyle hayatını kaybetti

Şoke eden iddia: Annesinin işkencesiyle hayatını kaybetti

Çocuklarınızı bu oyuncaklardan uzak tutun!

Çocuklarınızı bu oyuncaklardan uzak tutun!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanser hastası Tuğçe, hayatını kaybetti

Kanser hastası Tuğçe, hayatını kaybetti

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.