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(Özel) Kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 12:13 | Son Güncelleme

Pendik’te seyir halindeki kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

(Özel) Kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

Pendik’te seyir halindeki kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı. Güvenlik önlemlerini hiçe sayarak oturdukları kasadan ayaklarını sarkıtan çocuklar şaşkınlığa sebep oldu.

Kaynarca Mahallesi’nde kamyonetin kasasında eşya taşıdığı tahmin edilen sürücü, aynı aracın kasasına bindirdiği çocuklar ile tehlikeye davetiye çıkardı. Umursamaz sürücünün tavırları panik oluşturuken, kamyonetin kasasında çocukların ayaklarını sarkıtması dikkat çekti.Tehlikeli yolculuğu sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre caddede ilerleyen kamyonet, ardından gözden kayboldu.

(Özel) Kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

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