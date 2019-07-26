HABER

(Özel) Kamyonetin üstündeki çuvalı tutmak için çıktı, çuvalla birlikte çakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 14:55 | Son Güncelleme

Bursa’da 13 yaşındaki oğlunun sürdüğü hurda yüklü kamyonetin kasasından kafa üstü düşen adam ağır yaralandı.

Bursa’da 13 yaşındaki oğlunun sürdüğü hurda yüklü kamyonetin kasasından kafa üstü düşen adam ağır yaralandı. 3 gündür yoğun bakımda tedavi edilen adamın düşme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Hurdacılar sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kutlay G. isimli adam 13 yaşındaki oğlu Mikail G. ile hurda yüklü kamyoneti tarttırmak için kantara geldi. Kantarda tartım yaptıktan sonra yakın mesafede olan iş yerine gitmek için aracı oğlu M.G.’ye sürdüren Kutlay G., kendisi de hurda yüklü kamyonetin üstüne çıktı. M.G. geri geri kantardan inerek kamyoneti döndürmek istediği sırada, yüklü olan kamyonetten savrulan Kutlay G., çuvallarla birlikte kafa üstü yola düştü. Kanlar içerisinde yerde kalan Kutlay G.’nin feryadını duyan vatandaşlar yardıma koşarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde bilinci açık olduğu öğrenilen Kutlay G.’ye ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye sevk etti. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Kutlay G.’nin 3 gündür yoğun bakımda hayat mücadelesi verdiği öğrenildi.
"Kamyonetin üstündeki çuvalı tutmak için inmedi"
Kaza olduğu sırada düşme sesini duyarak yardıma giden Ferhat Yurtseven, Kamyonetle kantara girdikten sonra Kutlay G. kamyonetin üstündeydi. Biz giderken kantardan inmesini söyledik ama kamyonetin üstündeki çuvalın giderken başka bir aracın üstüne düşmemesi için tutayım dedi. Tartım işi bittikten sonra kamyonetle geri geri çıktıktan sonra dönüş yapmak istedikleri sırada, kavisi hesaplayamadı ve dönerken Kutlay G. kamyonetten aşağıya düştü. Bende çıkan sese dışarı çıktım ve geldiğimde abimiz kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Olay yerinde bilinci açıktı, bir şeyim yok kaldırın beni diyordu. Daha sonra ambulans geldi ve 5-6 dakika müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Kamyonetten kafa üstü düşme anı kamerada
Kutlay G.’nin 13 yaşındaki oğlunun sürdüğü hurda yüklü kamyonetten düşme anı saniye saniye çevrede bulunan bir iş yeri kamerasına yansıdı. Görüntülerde kantardan geri geri çıkan kamyonetin üstünde duran Kutlay G.’nin, kamyonet manevra yaparken çuvalla birlikte kafa üstü düşmesinin ardından çevredeki vatandaşların yardım için yanına koştuğu görüldü.

(Özel) Kamyonetin üstündeki çuvalı tutmak için çıktı, çuvalla birlikte çakıldı

(Özel) Kamyonetin üstündeki çuvalı tutmak için çıktı, çuvalla birlikte çakıldı

(Özel) Kamyonetin üstündeki çuvalı tutmak için çıktı, çuvalla birlikte çakıldı

(Özel) Kamyonetin üstündeki çuvalı tutmak için çıktı, çuvalla birlikte çakıldı

(Özel) Kamyonetin üstündeki çuvalı tutmak için çıktı, çuvalla birlikte çakıldı

(Özel) Kamyonetin üstündeki çuvalı tutmak için çıktı, çuvalla birlikte çakıldı

(Özel) Kamyonetin üstündeki çuvalı tutmak için çıktı, çuvalla birlikte çakıldı

(Özel) Kamyonetin üstündeki çuvalı tutmak için çıktı, çuvalla birlikte çakıldı

(Özel) Kamyonetin üstündeki çuvalı tutmak için çıktı, çuvalla birlikte çakıldı

(Özel) Kamyonetin üstündeki çuvalı tutmak için çıktı, çuvalla birlikte çakıldı

(Özel) Kamyonetin üstündeki çuvalı tutmak için çıktı, çuvalla birlikte çakıldı

(Özel) Kamyonetin üstündeki çuvalı tutmak için çıktı, çuvalla birlikte çakıldı

(Özel) Kamyonetin üstündeki çuvalı tutmak için çıktı, çuvalla birlikte çakıldı

(Özel) Kamyonetin üstündeki çuvalı tutmak için çıktı, çuvalla birlikte çakıldı

(Özel) Kamyonetin üstündeki çuvalı tutmak için çıktı, çuvalla birlikte çakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İran balistik füze denemesi yaptı

İran balistik füze denemesi yaptı

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.