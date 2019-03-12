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(özel) Kanser olan arkadaşları için saçlarını kazıttılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 10:02 | Son Güncelleme

Eskişehir’de yaklaşık yirmi genç, lenfoma hastalığına yakalanan ve kemoterapi nedeniyle saçlarını kazıtan arkadaşları Hakan Ayvaz’a destek için saçlarını kazıttı.Eskişehir’de lenf kanseri olarak da bilinen lenfoma teşhisi konulan 18 yaşındaki Hakan Ayvaz Sağır’a arkadaşları yoğun destek veriyor.

Eskişehir’de yaklaşık yirmi genç, lenfoma hastalığına yakalanan ve kemoterapi nedeniyle saçlarını kazıtan arkadaşları Hakan Ayvaz’a destek için saçlarını kazıttı.
Eskişehir’de lenf kanseri olarak da bilinen lenfoma teşhisi konulan 18 yaşındaki Hakan Ayvaz Sağır’a arkadaşları yoğun destek veriyor. Amansız hastalığa yakalanan Hakan Ayvaz, bulunduğu hastanede kemoterapi tedavisi alırken, arkadaşları da desteğini bir dakika bile azaltmıyor. 18 yaşındaki Hakan, tedavi gördüğü hastanede kemoterapi için saçlarını kazıttı. Bu durum üzerine Hakan’ın yalnız hissetmemesi için arkadaşları da duyarlı bir harekete imza attı. Bir araya gelerek kuaföre giden 20 genç, Hakan gibi saçlarını kazıttı. Arkadaşlarına moral vermek için böyle bir harekete imza attıklarını ifade eden gençler, görenleri ise oldukça duygulandırdı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan gençlerden Enes Hasan Şen, “Maddi açıdan ziyade manevi olarak destek vermek daha önemli. Çünkü psikolojisi bozuluyor. Yanında olduğumuzu bilirse kendisini daha iyi hisseder. Bu yüzden biz de böyle bir karar aldık” dedi.

“Saçın bir önemi yok önemli olan kardeşlik”
Saçlarını kazıtan gençlerden Enes Hasan Şen, beraber büyüdükleri Hakan’ın kendisini hiçbir zaman yalnız hissetmemesi için bir araya geldiklerini vurguladı. ”Bizim saçımız var, onun saçı yoktu” diyen Enes, “Arkadaşım benim çocukluk arkadaşım, beraber büyüdük. Talihsiz bir hastalığa yakalandı ve başına kötü olaylar geldi. Bu yüzden saçlarını kazıdılar. Biz de dedik bizden de gitsin saç, saçın bir önemi yok. Önemli olan kardeşlik bizim için. Arkadaşlar ile böyle bir karar verdik, saçlarımızı kazıtalım dedik. Yaklaşık 15 kişiyiz, daha da gelecek insanlar var. Hepimiz kazıdık saçlarımızı. Bizim saçımız var ve doğal olarak onun yok. Hepimiz madem bir olacaksak hepimiz onun gibi olmalıyız. Biz de hepimiz saçlarımızı kazıtmaya karar verdik. Arkadaşımız kendini yalnız hissetmesin diye hepimiz saçlarımızı kestirdik. Dediğim gibi; Hepimiz biriz, tekiz madem biz de böyle bir karar aldık hepimiz mutluyuz. Önemli olan bu tarz destekler. Her zaman yanında olduğunu belirtmeliyiz ona. Yalnız hissetmemeli hiçbir zaman kendini. Maddi açıdan ziyade manevi olarak destek vermek daha önemli. Çünkü psikolojisi bozuluyor. Yanında olduğumuzu bilirse kendisini daha iyi hisseder. Bu yüzden biz de böyle bir karar aldık” ifadelerini kullandı.

“Elimizden bir tek bu geliyor”
Hakan’ın arkadaşlarından Yusuf Şen ise Hakan için yapabildiklerinin sınırlı olduğunu belirterek, “Çocukluğumuzdan beri hepimizin arkadaşı zaten. Lenfoma hastalığına yakalandı, kan kanseri diye geçiyor. Zamanla saçları döküldüğü için biz de aldığımız karar ile saçlarımızı sıfıra vurdurarak ona destek olmaya çalıştık. Maddi açıdan elimizden geleni yaptık, manevi olarak elimizden bir tek bu geliyor. Ona destek olmak ve moral vermek. Bundan sonra da ona maddi ve manevi olarak her zaman moral vereceğiz” şeklinde konuştu.

(özel) Kanser olan arkadaşları için saçlarını kazıttılar

(özel) Kanser olan arkadaşları için saçlarını kazıttılar

(özel) Kanser olan arkadaşları için saçlarını kazıttılar

(özel) Kanser olan arkadaşları için saçlarını kazıttılar

(özel) Kanser olan arkadaşları için saçlarını kazıttılar

(özel) Kanser olan arkadaşları için saçlarını kazıttılar

(özel) Kanser olan arkadaşları için saçlarını kazıttılar

(özel) Kanser olan arkadaşları için saçlarını kazıttılar

(özel) Kanser olan arkadaşları için saçlarını kazıttılar

(özel) Kanser olan arkadaşları için saçlarını kazıttılar

(özel) Kanser olan arkadaşları için saçlarını kazıttılar

(özel) Kanser olan arkadaşları için saçlarını kazıttılar

(özel) Kanser olan arkadaşları için saçlarını kazıttılar

(özel) Kanser olan arkadaşları için saçlarını kazıttılar

(özel) Kanser olan arkadaşları için saçlarını kazıttılar

(özel) Kanser olan arkadaşları için saçlarını kazıttılar

(özel) Kanser olan arkadaşları için saçlarını kazıttılar
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