(Özel) Kapkaççıya meydan dayağı

Şişli’de genç bir kızın cep telefonunu kapkaç yaparak kaçan şahsı, mahalleli ve motosikletli kuryeler sokak sokak kovaladı. Nefes kesen kovalamacada dakikalar sonra sokakta yakalayan motosikletli kuryeler, şahsa meydan dayağı attı. Şahıs polise teslim edilirken, yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 21.30 sıralarında Şişli Kurtuluş’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde yürüyen genç bir kız kapkaça uğradı. Kızın cep telefonunu çalan şahıs koşarak kaçmaya başladı. Genç kızın çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar ve motosikletli kuryeler, kapkaççının peşinden gitmeye başladı.

Sokak sokak kovalanarak yakalandı

Hızlı bir şekilde koşarak izini kaybettirmeye çalışan şahsı, girdiği her sokakta çok sayıda vatandaş yakalamak için kovalamaya katıldı. Sokak sokak kovalanan şahıs dakikalar sonra motosikletli kuryeler tarafından sıkıştırılarak yakalandı. Şahsı kovalayan kuryelerden biri ise kapkaççıyı yakalayan ilk kuryenin motosikletine çarparak yere savruldu. Çaldığı cep telefonu geri alınan şahsa önce kuryeler ardından da mahalleli tarafından tekme ve yumruklarla meydan dayağı atıldı. Cep telefonu ise genç kıza geri verildi. Nefes kesen kovalamaca ve şahsın yakalanarak darp edildiği o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.