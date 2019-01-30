(Özel) Kar küreme aracı saniye saniye böyle devrildi

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde kar küreme aracının devrilmesi saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı. Hızlı gittiği görülen kar küreme aracının buzda kayarak yan yattığı kazada sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Balıkesir’de 2 gün önce yağan karda kazalar meydana geldi. Bigadiç-Balıkesir yolunun 13’üncü kilometresindeki Karyağdı mevkiinde kar yağışı ulaşımı etkiledi. Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle araçlar yolda zorlukla ilerlerken, yol açma çalışması yapan Karayolları’na ait kar küreme aracı da devrilerek yan yattı. Kazadan araç sürücüsü ise yara almadan kurtuldu. Meydana gelen kaza ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.
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